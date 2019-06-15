جدول مباريات كاس امم افريقيا 2019 والقنوات الناقلة للبطولة مع بيان موعد مباريات منتخب مصر

تترقب القارة السمراء، ودول العالم أجمع البطولة ألإفريقية المرتقبة باستضافة جمهورية مصر العربية لها، ويبحثون عن جدول مباريات كاس امم افريقيا 2019 ومعرفة موعد انطلاقها المقرر لها وفق ما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ( الكاف) في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019 المقبل، ونقدم لكم المنتخبات المشاركة في البطولة، حيث لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية يشارك عدد 24 منتخبا.

جدول مباريات كاس امم افريقيا 2019

نقدم لكم عبر موقع نجوم مصرية الإخباري، والذي يقدم حصريا كافة الأخبار التي تهم الشأن العام، ومن خلال الاهتمام بكرة القدم، نقدم لكم موعد مباريات كاس الأمم الإفريقية 2019، والتي تنطلق فعالياتها بمباراة منتخب مصر وزيمبابوي ضمن المجموعة الأولى، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً يوم الجمعة 21 يونيو 2019 على ملعب استاد القاهرة الدولي.

تقسيم المجموعات المشاركة في البطولة

تضم بطولة كأس امم افريقيا 2019 عدد 24 منتخبا، وتم تقسيمهم على 6 مجموعات بكل مجموعة 4 منتخبات، ووفق نتائج قرعة بطولة أمم افريقيا 2019، نقدم لكم المجموعات الستة والمنتخبات التي توجد في كل مجموعة، حيث وقعت مصر في المجموعة الأولى، وهذا بيان بالمجموعات الستة:

المجموعة المنتخبات المشاركة 1- الأولى (مصر-الكونغو- أوغندا- زيمبابوي) 2- الثانية (نيجيريا- غينيا- مدغشقر- بوروندي) 3- الثالثة (السنغال-الجزائر-كينيا-تنزانيا) 4- الرابعة (المغرب- كوت ديفوار- ناميبيا- جنوب أفريقيا) 5-الخامسة (تونس- مالي- موريتانيا- أنجولا) 6-السادسة (الكاميرون- غانا- بنين- غينيا بيساو)

موعد مباريات الأمم الأفريقية 2019

وضعت الكاف جدول المباريات، وقامت بنشره عبر الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهذا بيان بجدول المباريات المرتقبة:

جدول مباريات مرحلة المجموعات الأولى

من خلال الجدول السابق فالبطولة تنطلق للمباريات التالية:

اليوم المواجهة التوقيت الجمعة 21/ 6/ 2019 مصر × زيمبابوي 10:00 مساءً السبت 22/ 6/ 2019 الكونغو الديمقراطية× أوغندا 4:30 مساءً السبت 22/ 6/ 2019 نيجيريا× بوروندي 7:00 مساءً السبت 22/ 6/ 2019 غينيا× مدغشقر 10:00 مساءً الأحد 23/ 6/ 2019 المغرب× ناميبيا 4:30 م الأحد 23/ 6/ 2019 السنغال× تنزانيا 7:00 م الأحد 23/ 6/ 2019 الجزائر× كينيا 10:00 م الاثنين 24/ 6/ 2019 ساحل العاج× جنوب افريقيا 4:30 م الاثنين 24/ 6/ 2019 تونس× أنغولا 7:00 مساء الاثنين 24/ 6/ 2019 مالي× موريتانيا 10:00 م الثلاثاء 25 /6/ 2019 الكاميرون× غينيا بيساو 7:00 م الثلاثاء 25 /6/ 2019 غانا× بنين 10:00 مساءً

جدول مباريات مجموعة منتخب مصر

تنطلق مباريات مجموعة منتخب مصر وفق ما ورد بالصورة السابقة، والتي ستكون جميعها على ملعب ستاد القاهرة الدولي عد المباراة الأخيرة بين منتخب زيمبابوي والكونغو ستكون على ملعب ستاد الدفاع الجوي

القنوات الناقلة للبطولة الإفريقية

سيتم بث مباريات بطولة كأس امم افريقيا 2019 عبر قناة تايم سبورت الجديدة، التي ينطلق بثها عبر الأرضي والفضائي، حيث سيتم بث القناة على التليفزيون الأرضي، والفضائي عبر النايل سات، وقد قام التليفزيون المصري بشرح كيفية استقبال القناة على الأرضي.

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