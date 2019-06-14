جدول مباريات بطولة كوبا أمريكا 2019 والقنوات الناقلة لها

تبدأ غداً السبت 15 يونيو 2019 أولى مباريات بطولة كوبا أمريكا 2019 لكرة القدم فى البرازيل والتى تكون فى الفترة 15 يونيو حتى 17 يوليو القادم ،وستقوم البطولة فى هذه السنة في البرازيل لأول مرة منذ عام 1989 م.
بطولة كوبا أمريكا
تعتبر بطولة كوبا أمريكا من أعرق وأقدم البطولات القارية حيث أنها انطلقت قبل إنطلاق كأس العالم ،ويشارك فى البطولة 12 منتخباً وهم : البرازيل ، الأرجنتين ، تشيلي ، أوروجواي ، باراجواي ، فنزويلا ، كولومبيا ، بوليفيا ، بيرو ، الإكوادور ، قطر ، اليابان .
ومن الجدير بالذكر أن ” كونميبول ” وجه دعوة رسمية إلى منتخب قطر ومنتخب اليابان للمشاركة فى تلك النسخة من كوبا أمريكا وقُبل المنتخبين الدعوة ، وتعتبر كوبا أمريكا 2019 النسخة 46 من بطولة كوبا أمريكا واول نسخة لا تشارك فيها أي منتخب من منتخبات أمريكا الشمالية لكرة القدم منذ عام 1993 ، وستكون البطولة فى 5 مدن برازيلية وهم : ريو دي جانيرو ، ساو باولو ، بيلو هوريزونتي ، بورتو اليجري ، سلفادور.
تستضيفها على أرض 6 ملاعب وهم استاد ماراكانا ، ملعب مورومبي ، ملعب ارينا كورينثيانز ، ملعب مينيراو ، ملعب أرينا دي جريميو ، ملعب أرينا فونتي ، ومن الجدير بالذكر أن استاد ماراكانا من أكبر الملاعب التي ستقام على أرضها البطولة ، وتم تقسيم المباريات بحيث كل مجموعة تضم أربعة منتخبات فقط ، وسنسرد فى هذه المقالة مواعيد جميع المباريات في الجولات الثلاث .
جدول مباريات الجولة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2019
وسيكون أولى مباريات البطولة بين منتخبي البرازيل و بوليفيا ، وستبدأ المباراة غدا فى تمام الساعة 2.30 صباحا بتوقيت مصر .
ومن المتوقع أن يكون تشكيل البرازيل فى هذه المباراة بأن يكون فى حراسة المرمي اللاعب اليسون ، وخط الدفاع داني ألفيس ، ماركينيوس ، تياجو سيلفا و فيليبي لويس ، أما في خط الوسط آرثر ، فرناندينيو ، ريتشاردسون ، كوتينيو، ديفيد نوريس ، وفى خط الهجوم اللاعب جابرييل جيسوس .
أما المباراة الثانية فهي ستقام السبت ما بين منتخب فنزويلا وبيرو وستبدأ فى تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر، وتستمر المباريات فى المرحلة الأولى ببطولة كوبا امريكا 2019 ، ليقابل منتخب الأرجنتين المنتخب الكولومبي في يوم الأحد ، أما منتخب باراغواي سيواجه نظيره منتخب قطر .
أما يوم الاثنين الموافق 17 يونيو يواجه منتخبي الأوروغواي نظيره الاكوادور ، وتنتهي مباريات الجولة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2019 حينما يواجه المنتخب الياباني بالمنتخب التشيلي في يوم الثلاثاء 18 يونيو .
|التاريخ
|المباراة
|الساعة
|15/6/2019
|البرازيل ضد بوليفيا
|2:30 صباحاً بتوقيت مصر
|15/6/2019
|فانزويلا ضد بيرو
|9:00مساءً بتوقيت مصر
|16/6/2019
|الارجنتين ضد كولومبيا
|12:00 صباحاً بتوقيت مصر
|16/6/2019
|باراغواي ضد قطر
|9:00 مساءً بتوقيت مصر
|17/9/2019
|الاوروغواي ضد الاكوادور
|12:00 صباحاً بتوقيت مصر
جدول مباريات الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2019
وسيواجه منتخب بوليفيا يوم الثلاثاء نظيره بيرو الموافق 18 يونيو ، أما يوم الأربعاء فسيشهد مباراتين هامتين المباراة الاولى والتي ستشهد مواجهة منتخبي البرازيل وفنزويلا والمباراة الثانية ستشهد مواجهة كولومبيا بمنتخب قطر ،يوم الخميس يواجه منتخب الأرجنتين مع باراجواي ، ويوم الجمعة سيواجه منتخب اليابان مع أوروغواي ، تواجه الإكوادور مع تشيلي في يوم السبت ، واليكم مواعيد المباريات بتوقيت مصر .
|التاريخ
|المباراة
|الموعد
|18 / 6 / 2019
|بوليفيا ضد بيرو
|11:30 مساءاً
|19/ 6 / 2019
|البرازيل ضد فنزويلا
|2:30 صباحاً
|19 / 6/ 2019
|كولومبيا ضد قطر
|11:30 مساءاً
|20 / 6 / 2019
|الأرجنتين ضد باراغواي
|2:30 صباحاً
|21 / 6 / 2019
|اليابان ضد أوروغواي
|1:00 صباحاً
|22/ 6 / 2019
|الاكوادور ضد تشيلي
|1:00 صباحاً
جدول مباريات الجولة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا 2019
ويلعب منتخب بوليفيا فى الجولة الثالثة مع منتخب فنزويلا في يوم السبت الموافق 22 يونيو وفى نفس اليوم يلعب منتخب بيرو مع البرازيل ، ويوم الأحد يلعب منتخب قطر مع منتخب الارجنتين الموافق 23 يونيو كما يلعب كولومبيا ضد باراغواي ، ويوم الثلاثاء يواجه منتخب تشيلي مع اوروجواي والاكوادور مع اليابان .
|التاريخ
|المباراة
|الموعد
|22/6/2019
|بوليفيا ضد فنزويلا
|9:00 مساءاً
|22/6/2019
|بيرو ضد البرازيل
|9:00 مساءاً
|23/6/2019
|قطر ضد الأرجنتين
|9:00 مساءاً
|23/6/2019
|كولومبيا ضد باراغواي
|9:00 مساءاً
|25/6/2019
|تشيلي ضد الاوروغواي
|1:00صباحاً
|25/6/2019
|اليابان ضد الاكوادور
|1:00صباحاً
مشاهدة مباريات كوبا أمريكا 2019
وتنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات بطولة كوبا أمريكا علي قنواتها ” beIN SPORTS MAX 3 HD”، و” beIN SPORTS MAX 4 HD”، ومن الجدير بالذكر أن المعلق عصام الشوالي و المعلق جواد بده مسند إليهما مهمة التعليق علي مباراة البرازيل.
نظام التأهل فى الدور الثانى فى بطولة كوبا أمريكا 2019
ويُذكر أن نظام التأهل للدور الثاني سيقام بحيث أن يخرج المغلوب و أن تتأهل الثمانية منتخبات إلى الربع النهائي ، بحيث يصعد أول منتخبين فى ترتيب كل مجموعة بشكل مباشر ، وسيتم تأهل أفضل منتخبين في المركز الثالث.
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