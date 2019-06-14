جدول مباريات بطولة كوبا أمريكا 2019 والقنوات الناقلة لها

تبدأ غداً السبت 15 يونيو 2019 أولى مباريات بطولة كوبا أمريكا 2019 لكرة القدم فى البرازيل والتى تكون فى الفترة 15 يونيو حتى 17 يوليو القادم ،وستقوم البطولة فى هذه السنة في البرازيل لأول مرة منذ عام 1989 م.

بطولة كوبا أمريكا

تعتبر بطولة كوبا أمريكا من أعرق وأقدم البطولات القارية حيث أنها انطلقت قبل إنطلاق كأس العالم ،ويشارك فى البطولة 12 منتخباً وهم : البرازيل ، الأرجنتين ، تشيلي ، أوروجواي ، باراجواي ، فنزويلا ، كولومبيا ، بوليفيا ، بيرو ، الإكوادور ، قطر ، اليابان .

ومن الجدير بالذكر أن ” كونميبول ” وجه دعوة رسمية إلى منتخب قطر ومنتخب اليابان للمشاركة فى تلك النسخة من كوبا أمريكا وقُبل المنتخبين الدعوة ، وتعتبر كوبا أمريكا 2019 النسخة 46 من بطولة كوبا أمريكا واول نسخة لا تشارك فيها أي منتخب من منتخبات أمريكا الشمالية لكرة القدم منذ عام 1993 ، وستكون البطولة فى 5 مدن برازيلية وهم : ريو دي جانيرو ، ساو باولو ، بيلو هوريزونتي ، بورتو اليجري ، سلفادور.

تستضيفها على أرض 6 ملاعب وهم استاد ماراكانا ، ملعب مورومبي ، ملعب ارينا كورينثيانز ، ملعب مينيراو ، ملعب أرينا دي جريميو ، ملعب أرينا فونتي ، ومن الجدير بالذكر أن استاد ماراكانا من أكبر الملاعب التي ستقام على أرضها البطولة ، وتم تقسيم المباريات بحيث كل مجموعة تضم أربعة منتخبات فقط ، وسنسرد فى هذه المقالة مواعيد جميع المباريات في الجولات الثلاث .

جدول مباريات الجولة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2019

وسيكون أولى مباريات البطولة بين منتخبي البرازيل و بوليفيا ، وستبدأ المباراة غدا فى تمام الساعة 2.30 صباحا بتوقيت مصر .

ومن المتوقع أن يكون تشكيل البرازيل فى هذه المباراة بأن يكون فى حراسة المرمي اللاعب اليسون ، وخط الدفاع داني ألفيس ، ماركينيوس ، تياجو سيلفا و فيليبي لويس ، أما في خط الوسط آرثر ، فرناندينيو ، ريتشاردسون ، كوتينيو، ديفيد نوريس ، وفى خط الهجوم اللاعب جابرييل جيسوس .

أما المباراة الثانية فهي ستقام السبت ما بين منتخب فنزويلا وبيرو وستبدأ فى تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر، وتستمر المباريات فى المرحلة الأولى ببطولة كوبا امريكا 2019 ، ليقابل منتخب الأرجنتين المنتخب الكولومبي في يوم الأحد ، أما منتخب باراغواي سيواجه نظيره منتخب قطر .

أما يوم الاثنين الموافق 17 يونيو يواجه منتخبي الأوروغواي نظيره الاكوادور ، وتنتهي مباريات الجولة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2019 حينما يواجه المنتخب الياباني بالمنتخب التشيلي في يوم الثلاثاء 18 يونيو .

التاريخ المباراة الساعة 15/6/2019 البرازيل ضد بوليفيا 2:30 صباحاً بتوقيت مصر 15/6/2019 فانزويلا ضد بيرو 9:00مساءً بتوقيت مصر 16/6/2019 الارجنتين ضد كولومبيا 12:00 صباحاً بتوقيت مصر 16/6/2019 باراغواي ضد قطر 9:00 مساءً بتوقيت مصر 17/9/2019 الاوروغواي ضد الاكوادور 12:00 صباحاً بتوقيت مصر

جدول مباريات الجولة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2019

وسيواجه منتخب بوليفيا يوم الثلاثاء نظيره بيرو الموافق 18 يونيو ، أما يوم الأربعاء فسيشهد مباراتين هامتين المباراة الاولى والتي ستشهد مواجهة منتخبي البرازيل وفنزويلا والمباراة الثانية ستشهد مواجهة كولومبيا بمنتخب قطر ،يوم الخميس يواجه منتخب الأرجنتين مع باراجواي ، ويوم الجمعة سيواجه منتخب اليابان مع أوروغواي ، تواجه الإكوادور مع تشيلي في يوم السبت ، واليكم مواعيد المباريات بتوقيت مصر .

التاريخ المباراة الموعد 18 / 6 / 2019 بوليفيا ضد بيرو 11:30 مساءاً 19/ 6 / 2019 البرازيل ضد فنزويلا 2:30 صباحاً 19 / 6/ 2019 كولومبيا ضد قطر 11:30 مساءاً 20 / 6 / 2019 الأرجنتين ضد باراغواي 2:30 صباحاً 21 / 6 / 2019 اليابان ضد أوروغواي 1:00 صباحاً 22/ 6 / 2019 الاكوادور ضد تشيلي 1:00 صباحاً

جدول مباريات الجولة الثالثة من بطولة كوبا أمريكا 2019

ويلعب منتخب بوليفيا فى الجولة الثالثة مع منتخب فنزويلا في يوم السبت الموافق 22 يونيو وفى نفس اليوم يلعب منتخب بيرو مع البرازيل ، ويوم الأحد يلعب منتخب قطر مع منتخب الارجنتين الموافق 23 يونيو كما يلعب كولومبيا ضد باراغواي ، ويوم الثلاثاء يواجه منتخب تشيلي مع اوروجواي والاكوادور مع اليابان .

التاريخ المباراة الموعد 22/6/2019 بوليفيا ضد فنزويلا 9:00 مساءاً 22/6/2019 بيرو ضد البرازيل 9:00 مساءاً 23/6/2019 قطر ضد الأرجنتين 9:00 مساءاً 23/6/2019 كولومبيا ضد باراغواي 9:00 مساءاً 25/6/2019 تشيلي ضد الاوروغواي 1:00صباحاً 25/6/2019 اليابان ضد الاكوادور 1:00صباحاً

مشاهدة مباريات كوبا أمريكا 2019

وتنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات بطولة كوبا أمريكا علي قنواتها ” beIN SPORTS MAX 3 HD”، و” beIN SPORTS MAX 4 HD”، ومن الجدير بالذكر أن المعلق عصام الشوالي و المعلق جواد بده مسند إليهما مهمة التعليق علي مباراة البرازيل.

نظام التأهل فى الدور الثانى فى بطولة كوبا أمريكا 2019

ويُذكر أن نظام التأهل للدور الثاني سيقام بحيث أن يخرج المغلوب و أن تتأهل الثمانية منتخبات إلى الربع النهائي ، بحيث يصعد أول منتخبين فى ترتيب كل مجموعة بشكل مباشر ، وسيتم تأهل أفضل منتخبين في المركز الثالث.

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