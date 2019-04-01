جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة – لأهم لقاءات الدوريات العربية والعالمية

لكل عشاق مشاهدة مباريات كرة القدم، نقدم لكم موعد لجميع المباريات التى تجذب الملايين من المشاهدين والتى تقام كل يوم سواء محلياً أو عالمياً، مثل مباريات الدورى المصرى ومن اهمها المباريات الخاصة بالفرق المفضلة لدى كل مشجع سواء بالنادى الأهلي او الزمالك، او مباريات أقوى الفرق العالمية والأوروبية مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، وخاصة مباريات نادى ليفربول لمتابعة النجم المصرى محمد صلاح، ومباريات فريق برشلونة وريال مدريد وفريق مانشستر سيتي، واهم ما يبحث عنه عشاق كرة القدم في الوطن العربي مشاهدة كل مباريات المنتخبات العربية فى كأس أسيا 2019 والمقامة حاليا فى دولة الامارات العربية المتحدة.

مباريات اليوم الاثنين 1- 4- 2019

سنقدم لكل عشاق مشاهدة المباريات جدول لاهم المباريات التى ستقام اليوم.

موعد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المباراة الموعد القناة الناقلة حرس الحدود × طلائع الجيش السابعة والنصف مساءاً قناة أون سبورت بيراميدز × بتروجيت

الخامسة مساءاً قناة أون سبورت

موعد مباريات كأس الإتحاد الآسيوي

المباراة الموعد القناة الناقلة الوحدات × الجيش السوري السادسة مساءً بي ان سبورت 1

موعد مباريات الدوري السعودي

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيحاء × الأهلي السادسة الا خمسة عصرا قناة KSA Sports 2 HD

موعد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

المباراة الموعد القناة الناقلة الإتفاق × الهلال 5:35 مساءاً السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 الإتحاد × الباطن 7:35 مساءاً السعودية الرياضية HD+1 + دوري بلس HD3 النصر × الجيل 7:35 مساءاً السعودية الرياضية 2 + دوري بلس HD2

موعد مباريات الدوري المغربي

المباراة الموعد القناة الناقلة الوداد الرياضي × شباب الريف الحسيمي 4:00 مساءاً المغربية الرياضية + بي إن سبورت HD

موعد مباريات الدوري الإنجليزي

المباراة الموعد القناة الناقلة نيوكاسل يونايتد × أرسنال التاسعة مساءاً بي إن سبورت 2 HD

موعد مباريات الدوري الفرنسى

المباراة الموعد نيم × سانت إيتيان الثامنة والنصف مساء

موعد مباريات اليوم

تُقام أقوى مباريات تتنافس على الفوز والانتقال الى الادوار النهائية للعديد من الفرق المحلية والعربية والعالمية والأوروبية المنتظرة من عشاق مشاهدة كرة القدم نقدم لكم موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

القنوات الناقة لمباريات الدورى المصرى الممتاز قنوات أون سبورت والنيل للرياضة.