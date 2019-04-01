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جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة – لأهم لقاءات الدوريات العربية والعالمية -دورى أبطال افريقيا 2019 – الدوري الإنجليزي

كتب زينب عبد الله آخر تحديث

لكل عشاق مشاهدة مباريات  كرة القدم، نقدم لكم موعد لجميع المباريات التى تجذب الملايين من المشاهدين والتى تقام كل يوم سواء محلياً أو عالمياً، مثل مباريات الدورى المصرى ومن اهمها المباريات الخاصة بالفرق المفضلة لدى كل مشجع سواء بالنادى الأهلي او الزمالك، او مباريات أقوى الفرق العالمية والأوروبية مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، وخاصة مباريات نادى ليفربول لمتابعة النجم المصرى محمد صلاح، ومباريات فريق برشلونة وريال مدريد وفريق  مانشستر سيتي، واهم ما يبحث عنه عشاق كرة القدم في الوطن العربي مشاهدة كل مباريات المنتخبات العربية فى كأس أسيا 2019 والمقامة حاليا فى دولة الامارات العربية المتحدة.

 

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة - لأهم لقاءات الدوريات العربية والعالمية
جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة – لأهم لقاءات الدوريات العربية والعالمية

مباريات اليوم الاثنين 1- 4- 2019

سنقدم لكل عشاق مشاهدة المباريات جدول لاهم المباريات التى ستقام  اليوم.

موعد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المباراةالموعدالقناة الناقلة
حرس الحدود × طلائع الجيشالسابعة والنصف مساءاً قناة أون سبورت

 بيراميدز × بتروجيت

 الخامسة مساءاً قناة أون سبورت

موعد مباريات كأس الإتحاد الآسيوي

المباراةالموعدالقناة الناقلة

الوحدات × الجيش السوري

 السادسة مساءً بي ان سبورت 1

 

موعد مباريات الدوري السعودي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الفيحاء × الأهليالسادسة الا خمسة  عصراقناة  KSA Sports 2 HD

موعد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

المباراةالموعدالقناة الناقلة

الإتفاق × الهلال

5:35 مساءاً السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1
الإتحاد × الباطن7:35 مساءاًالسعودية الرياضية HD+1 + دوري بلس HD3
النصر × الجيل7:35 مساءاًالسعودية الرياضية 2 + دوري بلس HD2

موعد مباريات الدوري المغربي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الوداد الرياضي × شباب الريف الحسيمي4:00 مساءاًالمغربية الرياضية + بي إن سبورت HD

موعد مباريات الدوري الإنجليزي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نيوكاسل يونايتد × أرسنالالتاسعة مساءاًبي إن سبورت 2 HD

موعد مباريات الدوري الفرنسى

المباراةالموعد
نيم × سانت إيتيانالثامنة والنصف مساء

 

موعد مباريات اليوم

تُقام أقوى  مباريات تتنافس على الفوز والانتقال الى الادوار النهائية للعديد من الفرق المحلية والعربية والعالمية والأوروبية المنتظرة من عشاق  مشاهدة كرة القدم نقدم لكم موعد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها.

القنوات الناقة لمباريات  الدورى المصرى الممتاز قنوات أون سبورت والنيل للرياضة.

 


عن الكاتب

زينب عبد الله

أنا طالبة فى المعهد العالى للسياحة والفنادق وأهوى العمل الصحفى وكتابة المقالات وأعشق الشعر، عملت قبل ذلك فى العديد من المواقع الإخبارية وأحب أن أكتب فى كل شىء يهم المرأة بالإضافة للمقالات الإخبارية التى أتمنى أن تنال إعجابكم.

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