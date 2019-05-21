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تردد قناة السعودية الرياضية KSA دوري بلس الجديد مايو 2019 .. الناقلة جميع مباريات دوري المحترفين السعودي ترتيب فرق الدوري السعودي

كتب تامر أمين آخر تحديث
تردد قناة السعودية الرياضية KSA دوري بلس الجديد مايو 2019 .. الناقلة جميع مباريات دوري المحترفين السعودي ترتيب فرق الدوري السعودي
القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي اليوم

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم  والقنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي كذلك جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين،  بتوقيت مكة المكرمة، وتقام مباريات الجولة الثامنة طبقا للجدول التالي، من خلال الجدول التالي نعرض عليكم تردد قناة الرياضية السعودية بالتقنية العادية SD وهي أيضا عالية الجودة للصوت والصورة، وتبث القناة برامجها بهذه التقنية على القمر المصري نايل سات، وكذلك القمر العربي عرب سات.

ترددات قنوات KSA السعودية الرياضية الجديدة الناقلة لمباريات الدوري السعودي

  • قناة KSA 1
  • قناة KSA 2
  • قماة KSA 3
  • قناة KSA W 4
القمر التردد القطبية معدل الترميز الجودة
نايل سات 12149 أفقي H 27500 SD
نايل سات 12284 عمودي V 27500 HD
عرب سات 12015 عمودي V 27500 SD

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية HD

القمر التردد الاستقطاب الترميز
النايل سات 12284 عمودي 27500
العرب سات 12149 أفقي 27500

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية SD

القمر التردد الاستقطاب الترميز
النايل سات 12149 أفقي 27500
العرب سات 12015 عمودي 27500

تردد السعودية الرياضية الأولى والثانية

التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ
12248 رأسي أو عمودي 27500 3/4

تردد السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر 6

التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح
11976 عمودي 27500 5/6

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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