تردد قناة السعودية الرياضية KSA دوري بلس الجديد أبريل 2019 .. الناقلة جميع مباريات دوري المحترفين السعودي ترتيب فرق الدوري السعودي

جدول مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي كذلك جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتوقيت مكة المكرمة، وتقام مباريات الجولة الثامنة طبقا للجدول التالي، من خلال الجدول التالي نعرض عليكم تردد قناة الرياضية السعودية بالتقنية العادية SD وهي أيضا عالية الجودة للصوت والصورة، وتبث القناة برامجها بهذه التقنية على القمر المصري نايل سات، وكذلك القمر العربي عرب سات.

جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين

جدول ترتيب الدوري السعودي

ترددات قنوات KSA السعودية الرياضية الجديدة الناقلة لمباريات الدوري السعودي

قناة KSA 1

قناة KSA 2

قماة KSA 3

قناة KSA W 4

القمر التردد القطبية معدل الترميز الجودة نايل سات 12149 أفقي H 27500 SD نايل سات 12284 عمودي V 27500 HD عرب سات 12015 عمودي V 27500 SD

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية HD

القمر التردد الاستقطاب الترميز النايل سات 12284 عمودي 27500 العرب سات 12149 أفقي 27500

تردد قناة السعودية الرياضية KSA بتقنية SD

القمر التردد الاستقطاب الترميز النايل سات 12149 أفقي 27500 العرب سات 12015 عمودي 27500

تردد السعودية الرياضية الأولى والثانية

التردد الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ 12248 رأسي أو عمودي 27500 3/4

تردد السعودية الرياضية على القمر الصناعي بدر 6