جدول مباريات الدوري الانجليزي الممتاز الجولة الرابعة والثلاثون

نقدم لكم جدول مبارايات الدوري الانجليزي الممتاز(البريمرليج) للاسبوع الرابع والثلاثون ،حيث تقام في هذه الجولة العديد من المباريات الهامة التى تحدد مصير او تغير ترتيب جدول الدوري سواء كان في اندية المقدمة او اندية المراكز الاخيرة ،حيث تقع مباراة ديربي بين فريقي(ليفربول-تشيلسي) ،وايضا مباراة بين فريقي(مانشسترسيتي- نيوكاسل) وذلك في ايطار الجوله (34) من البرميرليج،حيث تعتبر هذه المباريات احدي اقوي مباريات الدوري.

الدوري الانجليزي الممتاز

الاسبوع الرابع والثلاثون من الدوري الانجليزي الممتاز والذي يبدأ في يوم الجمعة الموافق 12/4/2019، حيث يبدا بمواجهة بين فريقي ليستر سيتي صاحب المركز السابع مع فريق نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الخامس عشر ،وذلك علي ستاد كينج باور حيث كان انتهي الدور الاول بفوز ليستر سيتي علي نيوكاسل بنتيجه(2-0).

ففي حاله انتهاء النتيجه بفوز فريق ليستر فانه يرفع رصيده الى (50) نقطة ويظل فى المركز السابع ،اما في حاله فوز فريق نيوكاسل فانه يرفع رصيده من النقاط الى (38) ويصعد الى المركز الرابع عشر مؤقتا انتظارا لنتيجة مباراة (بيرنلي-كارديف سيتي)من نفس الجولة.

كما انه في يوم السبت الموافق 13/4/2019 واستكمالا لمباريات الاسبوع الرابع والثلاثون من الدوري الانجليزي الممتاز :

،حيث تقع مباراه توتنهام الذى يستضيف فريق هادرسفيلد على ملعبه الجديد استاد (وايت هارت لين) وذلك في تمام الساعة الواحده والنصف مساءا ،حيث يذكر انه قد اصيب مهاجم فريق توتنهام (هاري كين ) في المباراة الاخيره في بطوله دوري ابطال اوروبا امام مانشستر سيتي ، والتى انتهت بفوز فريق توتنهام بنتجيه (1-0) بهدف للاعب(سون هيونج مين) في الدقيقه 78.

وايضا تقع مباراه ساوثهامبتون الذي يستضيف فريق وولفرهامبتون على استاد (سانت ماري) في تمام الساعة الرابعة عصرا.

كما يستضيف فريق برايتون فريق بورنموث على استاد (فالمر ستاديوم) في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وايضا يستضيف فريق بيرنلى فريق كارديف على ستاد(تيرف مور) في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وايضا يستضيف فريق فولهام فريق ايفرتون على استاد (كرافين كوتاج) في تمام الساعة الرابعة عصرا.

كما انه في ختام اليوم تقع مباراه نادي منشستر يونايتد الذي يستضيف نادى ويست هام على ملعب (اولد ترافورد) في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا

،حيث ان هذه المباراة تمثل تحديا جديدا لمدربه (سولشير) وذلك عقب الهزيمة من برشلونه في دوري ابطال اوربا بنتيجه(1-0).

حيثت تذاع المباراة على قناة (بى أن سبورت 2 ) .

وفي يوم الاحد الموافق 14/4/2019 تقع هناك مبارتين هامتين علي صداره الترتيب العام للدوري مباراه مانشستر سيتي امام كريستيال بلاس على استاد (سيلهرست بارك) التى تقام في تمام الساعه الثالثة وخمس دقائق ،والتى تذاع علي قناة (بى أن سبورت 2 )

مباراه ليفربول ضد تشيلسي علي ملعب (انفيلد) في تمام الساعه الخامسة والنصف مساءا ،حيث في حاله فوز فريق ليفربول فانه يرفع رصيده من النقاط الى (85) التى تذاع على قناة (بى أن سبورت 2)

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