جدول ترتيب فرق الدوري بعد انتهاء مباراة الاهلي والمقاولون العرب

واصل النادي الاهلي عروضه السيئة، وذلك بعد خروجه من البطولة العربية على يد فريق الوصل الاماراتي، وخسارته من الترجي التونسي فى نهائي كأس بطولة الاتحاد الافريقي، حيث خسر النادي الأهلي مباراته اليوم أمام فريق المقاولون العرب بهدف لاشىء، ليظل النادي الأهلي في المركز الأخير فى بطولة الدوري العام، وله 9 مباريات مؤجله بسبب مشاركته في البطولة العربية والبطولة الافريقية.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي المقاولون العرب من النقاط ليصبح 20 نقطة ليحتل المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد النادي الأهلي من النقاط عند 11 نقطة ويظل قابعاً في المركز الأخير من بطولة الدوري للموسم الجاري 2018/2019.

جدول ترتيب الدوري العام بعد انتهاء مباراة الاهلي والمقاولون العرب:

يحتل نادي الزمالك قمة جدول الدوري العام برصيد 32 نقطة وبفارق 21 نقطة عن النادي الأهلي الذي يقبع في المركز الآخير، بينما يأتي في المركز الثاني فريق مصر المقاصة برصيد 26 نقطة، ثم فرق الانتاج الحربي في المركز الثالث، ثم فريق بيراميدز “الاهرام” في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، ثم فريق المقاولون العرب الذي استطاع أن يحقق فوزاً مستحقاً على النادي الأهلي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم وانتهت بنتيجة بهدف لفريق المقاولون العرب في المركز الخامس، ثم فى المركز السادس فريق سموجة، ثم الاتحاد السكندري في المركز السابع، وطلائع الجيش في المركز الثامن.