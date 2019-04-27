جدول ترتيب الدوري بعد فوز الأهلى على المصري وتراجع الزمالك للمركز الثالث

شهد هذا الأسبوع تبديل فى المواقع فى قمة جدول ترتيب الدوري المصري عقب فوز بيراميدز المثير على الزمالك بهدف نظيف فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السادس والعشرون، وكذلك بعد فوز الأهلى على المصري البورسعيدى بهدفين نظيفين ضمن مؤجلات الأهلى فى الدوري المصري.

تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 63 نقطة من 29 مباراة ومتبقي له 5 مباريات فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 9 وخسر مباراتين فقط وهو أقل الفرق هزيمة هذا الموسم، بينما احتل الأهلي المركز الثاني برصيد 61 نقطة من 27 مباراة وباقي له 7 مباريات فاز فى 19 مباراة وتعادل فى 4 مباريات، وخسر 4 مباريات وهو أعلى الفرق فوزاً هذا الموسم حتى الآن.

وتراجع الزمالك للمركز الثالث بعدما كان متصدراً الأسبوع الماضي بعد خسارته الثالثة هذا الموسم من بيراميدز ورصيد الزمالك 60 نقطة من 27 مباراة وباق له 7 مباريات بالتساوي مع الأهلى وفاز فى 18 مباراة وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، والمصري البورسعيدي يحتل المركز الرابع برصيد 46 نقطة من 29 مباراة وباق له 5 مباريات، والمقاولون العرب فى المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

فى المركز السادس مصر المقاصة برصيد 41 نقطة، يليه الإسماعيلي 37 نقطة، ثم الإنتاج الحربي والجونة برصيد 35 نقطة لكل منهما، يليهم طلائع الجيش، وسموحة، وبتروجيت، ووادي دجلة برصيد 34 نقطة لكل منهم، ثم الاتحاد السكندري برصيد 33 نقطة، يليهم إنبي 30 نقطة، ثم حرس الحدود 29 نقطة، ثم الداخلية 26 نقطة، وفى المركز الأخير النجوم برصيد 25 نقطة.

جدول ترتيب الدوري بعد فوز الأهلى على المصري

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