جدول ترتيب الدوري بعد فوز الأهلى على الاتحاد وتربعه علي القمة مؤقتاً

تربع الأهلي على قمة جدول ترتيب الدوري المصري لأول مرة منذ بداية هذا الموسم وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-صفر فى المباراة المثيرة التى أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب حيث حقق الأهلى الفوز فى الوقت بدل الضائع بعدما أحرز هدفين فى الدقيقة 92 والدقيقة 98 من المباراة أحرزهما على معلول وصالح جمعة.

كما فاز الأسماعيلي على المقاولون العرب 2-صفر، وفاز إنبي على الإنتاج الحربي، وكان بيراميدز قد فاز على بتروجيت 2-صفر، ليشتعل جدول ترتيب الدوري المصري، ويتبقى مباراة واحدة تقام غداً الأربعاء بين الزمالك وسموحة، ويسعى الزمالك للفوز بها لاستعادة الصدراة مرة أخري.

جدول ترتيب الدوري بعد فوز الأهلى على الاتحاد السكندري

تصدر الأهلي قمة الدوري المصري لأول مرة هذا الموسم برصيد 55 نقطة، يليه الزمالك فى المركز الثاني برصيد 54 نقطة، يليهم بيراميدز في المركز الثالث برصيد 51 نقطة، ثم المصري فى المركز الرابع برصيد 42 نقطة، ثم مصر المقاصة فى المركز الخامس برصيد 40 نقطة، ثم المقاولون العرب فى المركز السادس برصيد 39 نقطة.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز السابع برصيد 32 نقطة وله 5 مباريات مؤجلة، وبنفس الرصيد الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري برصيد 32 نقطة، يليهم كل من وادي دجلة والجونة برصيد 30 نقطة لكل منهما، ثم حرس الحدود 29 نقطة، يليه إنبي برصيد 26 نقطة، ثم الداخلية، وسموحة، وبتروجيت برصيد 25 نقطة لكل منهما، يليهم النجوم فى المركز الأخير برصيد 24 نقطة.

جدول ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على الاتحاد

التشكيل المتوقع لنادى الزمالك أمام سموحة الليلة وصراع على القمة