جدول ترتيب الدوري بعد تصدر الأهلى للقمة وهزيمة الزمالك من المصري

تصدر الأهلى قمة جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوزه على فريق مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف واحد، فى حين تراجع نادى الزمالك إلى المركز الثاني بعدما ظل على قمة الدوري طيلة 24 أسبوع، واستطاع فريق بيراميدز أن يعود للمنافسة من جديد على لقب بطولة الدوري بعد تحويل هزيمته من الاتحاد السكندري إلى فوز مستحق بثلاثة أهداف مقابل هدفين رغم طرد اللاعب عمر خربين.

اشتعلت قمة جدول ترتيب الدوري المصري حيث تصدر الأهلى الجدول لأول مرة بعد 25 مباراة برصيد 58 نقطة جمعهم من الفوز فى 18 مباراة، والتعادل فى 4 مباريات، والخسارة فى 3 مباريات، وباقى له فى البطولة 9 مباريات، وتراجع الزمالك للمركز الثاني برصيد 57 نقطة بالمشاركة مع بيراميدز ولكن الزمالك لعب 25 مباراة فاز فى 17 مباراة، وتعادل فى 6 مباريات، وخسر مباراتين.

ويصارع فريق بيراميدز من اجل المنافسة على البطولة حيث يحتل المركز الثالث بالتساوي مع الزمالك فى عدد النقاط ولكنه لعب مباراتين أكثر حيث لعب بيراميدز 27 مباراة فاز فى 16 مباراة، وتعادل فى 9 مباريات، وخسر مباراتين، واحتل المصري البورسعيدى المركز الرابع برصيد 45 نقطة جمعهم من 27 مباراة فاز فى 11 مبارة، وتعادل فى 12 مباراة، وخسر 4 مباريات.

فى المركز الخامس يتصارع كل من المقاولون العرب ومصر للمقاصة برصيد 40 نقطة لكل منهما، يليهم الإسماعيلي برصيد 36 نقطة من 25 مباراة، ثم الإنتاج الحربي برصيد 35 نقطة، يليه طلائع الجيش برصيد 34 نقطة، ونصف فرق الدوري تصارع النجاة من الهبوط من المركز العاشر وحتى المركز الثامن عشر الفارق بينهم 6 نقاط، وننشر جدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن.

جدول ترتيب الدوري المصري

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