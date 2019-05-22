جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتيجة مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

فى إطار بطولة الدوري الممتاز المصري، أقيمت اليوم مباراتين الأولي بين فريقي النادي الأهلي المصري مع فريق النادي الإسماعيلي، والمباراة الثانية بين فريق بيراميدز ضد فريق النجوم، حيث انتهت المباراة الأولي بين فريق النادي الأهلي مع فريق الإسماعيلي بالتعادل الإيجابي ، بينما انتهت المباراة الثانية بتحقيق فريق بيراميدز فوزاً سهلاً على فريق النجوم.

جدول ترتيب فرق الدوري فى ضوء نتائج مباريات الأربعاء 22 مايو 2019:-

أستطاع فريق الإسماعيلي تحقيق التعادل مع النادي الأهلي ، حيث انتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين بنتيجة 1/1 ليوقف هذا التعادل طريق النادي الأهلي نحو الحصول على بطولة الدوري الممتاز المصري، ويشعل الصراع بين فريق النادي الأهلي وفريق نادي الزمالك.

بينما انتهت المباراة الثانية بين فريق بيراميدز مع فريق النجوم بنتيجة 2/ صفر، وبهذه النتائج فيكون ترتيب فرق الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم كالتالي:-

النادي الأهلي على قمة الجدول برصيد 74 نقطة ، ثم فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 69 نقطة ثم نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، بينما النادي المصري في المركز الرابع برصيد 49 نقطة ثم فريق المقاولون العرب فى المركز الخامس برصيد 47 نقطة، ثم فريق مصر المقاصة في المركز السادس برصيد 45 نقطة، ثم فريق الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 42 نقطة ويمكن معرفة ترتيب باقي فرق الدوري المصري من خلال الجدول التالي:-

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