جدول ترتيب الدوري المصري بعد مواجهات الجولة 34 ونجاة الجونة من الهبوط رسمياً

جدول ترتيب الدوري المصري لم يشهد تغييرات كبيرة بعد إقامة 4 مباريات ضمن مواجهات الجولة 34 والأخيرة، ولكنه شهد نجاة فريق الجونة من الهبوط ووصل للنقطة 37 متساوياً مع الإنتاج الحربي ووادي دجلة، ولكن نظراً للمواجهات المباشرة بينه وبين بتروجيت فإنه فى حالة فوز بتروجيت فى مباراته المتبقية أمام المقاولون العرب فإن الجونة سيتفوق عليه بفضل المواجهات المباشرة بينهما ويبقى الجونة فى الممتاز، ويهبط بتروجيت إلى دوري القسم الثاني.

وقد أسفرت نتائج المباريات التى أقيمت يوم الاثنين 27 مايو ضمن الأسبوع 34 والأخير فى الدوري المصري عن فوز المصري على الداخلية 3-صفر، وتعادل الجونة مع الإسماعيلي صفر-صفر، وتعادل النجوم مع إنبي 1-1، وتعادل مصر المقاصة مع طلائع الجيش 1-1.

وقد أنهى فريق المصري البورسعيدي مبارياته فى الدوري وهو فى المركز الرابع برصيد 52 نقطة وينافسه على هذا المركز فريق المقاولون العرب الذي يحتل المركز الخامس برصيد 47 نقطة ولكي يحصل المقاولون العرب على المركز الرابع لابد له من الفوز فى المباراتين المتبقيتين له فى الدوري أمام الأهلي وبتروجيت ليصل لنقطة 53 ويتفوق على المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري

مازال الأهلي فى الصدارة برصيد 74 نقطة، يليه بيراميدز الثاني برصيد 69 نقطة، ثم الزمالك الثالث برصيد 66 نقطة، يليه المصري الرابع برصيد 52 نقطة، ثم المقاولون العرب الخامس برصيد 47 نقطة، ثم مصر المقاصة السادس برصيد 46 نقطة، يليه الإسماعيلي السابع 43 نقطة، ثم طلائع الجيش الثامن برصيد 41 نقطة، ثم إنبي التاسع برصيد 40 نقطة.

فى المركز العاشر سموحة برصيد 38 نقطة، يليه كل من وادي دجلة، والإنتاج الحربي، والجونة برصيد 37 نقطة، يليهم حرس الحدود، والاتحاد السكندري برصيد 36 نقطة، ثم بتروجيت فى المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة، يليه الداخلية برصيد 27 نقطة، ثم النجوم 26 نقطة، وقد هبط كل من النجوم والداخلية رسمياً وفى انتظار تحديد الفريق الثالث الذى سيودع الدوري الممتاز الموسم المقبل.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مواجهات الجولة الأخيرة

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