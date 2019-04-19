جدول ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلى من بيراميدز وفوز الزمالك على الاسماعيلي

تصدر الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوزه المستحق على الإسماعيلي بهدفين نظيفين أحزرهما عمر السعيد ويوسف أوباما، وبعد خسارة الأهلى من بيراميدز بهدف نظيف أحرزه اللاعب البرازيلي كينو، ويشارك فريق بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بنفس الرصيد ولكن الزمالك يتفوق بفارق الأهداف عن بيراميدز، وتراجع الأهلى للمركز الثالث بعد الخسارة الثانية من بيراميدز هذا الموسم.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وخسارة الأهلى

عقب فوز الزمالك على الإسماعيلي وخسارة الأهلى من بيراميدز تصدر الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة بالمشاركة مع بيراميدز، يليهم الأهلى برصيد 58 نقطة، ثم المصري البورسعيدى برصيد 46 نقطة، يليه المقاولون العرب، ومصر المقاصة برصيد 40 نقطة لكل منهما.

الإسماعيلي يحتل المركز السابع بعد الخسارة من الزمالك برصيد 37 نقطة، يليه الإنتاج الحربي 35 نقطة، ثم طلائع الجيش 34 نقطة، ثم كل من الاتحاد السكندري والجونة برصيد 32 نقطة لكل منهما.

يتساوى كل من وادى دجلة، وسموحة، وبتروجيت فى الرصيد ولكل منهم 31 نقطة، يليهم إنبي برصيد 30 نقطة، ثم حرس الحدود برصيد 29 نقطة، يليه الداخلية برصيد 26 نقطة، ثم النجوم فى المركز الأخير برصيد 25 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه النقاط 1 الزمالك 26 18 6 2 54 22 60 2 بيراميدز 28 17 9 2 54 27 60 1 الأهلى 26 18 4 4 42 17 58 4 المصري 28 11 13 4 39 32 46 5 المقاولون العرب 29 11 7 11 36 31 40 6 مصر المقاصة 29 11 7 11 29 31 40 7 الإسماعيلي 27 9 10 8 26 28 37 8 الإنتاج الحربي 29 8 11 10 31 37 35 9 طلائع الجيش 29 8 10 11 34 34 34 10 الاتحاد السكندري 29 7 11 11 36 49 32 11 الجونة 29 7 11 11 33 46 32 12 وادي دجلة 28 8 7 13 33 42 31 13 سموحة 29 6 13 10 28 37 31 14 بتروجيت 29 7 10 12 27 37 31 15 إنبي 29 6 12 11 33 37 30 16 حرس الحدود 29 6 11 12 25 34 29 17 الداخلية 29 4 14 11 31 41 26 18 النجوم 28 5 10 13 26 35 25

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