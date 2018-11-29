جدول ترتيب الدوري المصري بعد الأسبوع الـ16 ومواعيد بعض المباريات المؤجلة

انتهت مباريات الأسبوع السادس عشر والتى شهدت أقوي المفاجآت بفوز المقاولون العرب على الأهلى حامل اللقب 1 – صفر لتزداد جراح جماهير الأهلى بعد خسارة بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونس، والخروج من دور الـ 16 فى البطولة العربية للأندية، الهزيمة أمام المقاولون العرب فى الدوري المصري، كما شهدت مباريات الأسبوع استمرار تفوق الزمالك وتحقيقه الانتصار السادس على التوالى فى الدوري، وفوز بيراميدز على النجوم وملاحقة الزمالك.

جدول ترتيب الدوري العام المصري بعد الأسبوع السادس عشر

– يتصدر الزمالك قمة ترتيب الجدول برصيد 32 نقطة من 13 مباراة يليه بيراميدز برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، ثم مصر المقاصة برصيد 16 نقطة ولكن من 15 مباراة، وفى المركز الرابع الإنتاج الحربي برصيد 23 نقطة من 14 مباراة، ثم المقاولون العرب برصيد 20 نقطة من 14 مباراة.

– أما مؤخرة الدوري فتشهد وجود فريق إنبى فى المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة من 14 مباراة، والمصري البورسعيدي برصيد 13 نقطة من 11 مباراة، ثم الإسماعيلى فى المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة من 13 مباراة، وفى المركز الأخير الأهلى برصيد 11 نقطة من 7 مباريات، ومؤجل للأهلى 9 مباريات فى حالة الفوز فيها سوف يتغير شكل جدول ترتيب الدوري العام المصري كاملاً.

مواعيد بعض المباريات المؤجلة فى الدوري العام المصري

– يوم الخميس 29 نوفمبر مباراة إنبي مع المصري البورسعيدي فى السابعة مساءً على استاد بتروسبورت

– يوم السبت 1 ديسمبر مباراة بتروجيت مع الأهلى فى السابعة مساءً على استاد السويس الجديد

– يوم الأربعاء 5 ديسمبر مباراة الأهلى مع الجونة فى السابعة مساءً على استاد السلام.

– يوم الخميس 6 ديسمبر مباراة الزمالك مع المصري البورسعيدي فى السابعة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية.

– يوم الأحد 9 ديسمبر مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى السابعة مساءً على استاد طلائع الجيش.