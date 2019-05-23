جدول ترتيب الدوري المصري اليوم بعد تعادل الأهلي والإسماعيلي

إلتقي الأمس 22 مايو 2019 النادي الأهلي مع مضيفه النادي الإسماعيلي علي ملعب برج العرب بالاسكندرية في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن عشر من الدروي المصري الممتاز، بدأ النادي الاسماعيلي هذه المباراة برصيد 41 نقطة محتلاً بها المركز السابع في حين بدأ النادي الأهلي المباراة برصيد 73 نقطة في المركز الأول، إستطاع النادي الإسماعيلي من خلال هذه المباراة إيقاف إنتصارات ومسيرة النادي النادي الأهلي نحو اللقب لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف نظيف لكل منهما ما يجدد أمآل نادي الزمالك في المنافسة علي لقب الدوري المصري من جديد، والآن نعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري اليوم 22 مايو 2019

بالإضافة إلي المباراة التي جمعت النادي الأهلي والنادي الاسماعيلي فقد أقيمت مباراة أخري بين نادي بيراميدز والنجوم متذبل جدول ترتيب الدوري المصري والتي إنتهت بنتيجة 2-0 لصالح نادي بيراميدز ما يضعه في المركز الثاني حالياً برصيد 69 نقطة حصيلة 33 مباراة في إنتظار المباريات المؤجلة لنادي الزمالك، هذا ويتذيل نادي النجوم جدول الدوري يرصيد 25 والذي تأكد هبوطه إلي الدرجة الثانية يصحبه نادي الداخلية برصيد 27 نقطة في إنتظار الهابط الثالث، وفيما يلي عرض لجدول الدوري المصري حتي اليوم 23 مايو 2019.

ترتيب الدروي المصري الممتاز بعد تعادل نادي الأهلي مع الاسماعيلي بنتيجة 1-1

1- النادي الأهلي في المركز الأول برصيد 74 نقطة حصيلة 32 مباراة.

2- نادي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 69 نقطة حصيلة 33 مباراة.

3- نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 66 نقطة حصيلة 29 مباراة.

4- النادي المصري في المركز الرابع برصيد 49 نقطة حصيلة 33 مباراة.

5- المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 47 نقطة حصيلة 32 مباراة.

6- مصر المقاصة في المركز السادس برصيد 45 نقطة حصيلة 32 مباراة.

7- النادي الاسماعيلي في المركز السابع برصيد 42 نقطة حصيلة 32 مباراة.

8- طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 40 نقطة حصيلة 33 مباراة.

9- نادي إنبي في المركز التاسع برصيد 39 نقطة حصيلة 33 مباراة.

10- نادي سموحة في المركز العاشر برصيد 38 نقطة حصيلة 33 مباراة.

11- وادي دجلة في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة حصيلة 33 مباراة.

12- الانتاج الحربي في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة حصيلة 32 مباراة.

13- حرس الحدود في المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة حصيلة 32 مباراة.

14- نادي الجونة في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة حصيلة 32 مباراة.

15- الاتحاد السكندري في المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة حصيلة 33 مباراة.

16- نادي بتروجيت في المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة حصيلة 33 مباراة.

17- الداخلية في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة حصيلة 33 مباراة

18- نادي النجوم في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 25 نقطة حصيلة 33 مباراة.

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