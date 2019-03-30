تحديث.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2019 بعد لقاء النادي الأهلي والزمالك و بيراميدز والقمة 117

يتابع عدد كبير من الجماهير المصرية العاشقة للساحرة المستديرة خلال الفترة الحالية ومع مجريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2019/2018، حيث شهدت عدد كبير من المنافسات على خلال مباريات الدوري والذي يحظى بعدد كبير من الأهداف التى استمتع بها الجمهور وأيضا اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وتابع الجميع قطار المارد الأحمر الذى انطلق من إحدى عشر مباراة فوز على التوالي ويغرد وحيدا” على قمة الدوري منفردا بالنتائج والأهداف يبعد عن أقرب منافسيه خلال جدول تريب الدوري المصري بفارق كبير وذلك بعد مباراته الاخيرة أمام النصر للتعدين بفوزه بخماسية نظيفة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2018/2019

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة كافة الاخبار الرياضية وموعد المباريات والنتائج وكذلك عرض تفصيلى لكافة مباريات المارد الاحمر النادى الاهلى خلال الشهر الجاري، وكذلك تردد القنوات الرياضية الناقلة لتلك الحدث، وذلك من خلال النشرة الرياضية ، ومع الجولة الخامسة والعشرين شهد المارد الأحمر انطلاقة جديدة له بالدوري بفوز ثمين ليزيد من تأكيده للفوز بالبطولة.

تحديث اليوم بعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

واستطاع فريق الزمالك خلال هذا اللقاء فرض سيطرة كبيرة على فريق مصر المقاصة منذ الشوط الاول ولكن نجح فى الدقيقة 42 بفتح اللقاء منذ الهدف الاول والذى استطاع ان يكلل تعبه الى ب4 اهداف مقابل هدف واحد

تحديث اليوم بعد نتائج مباريات الاهلى

شهدت الساحة الرياضية اليوم ترقب كبير بعد عودة المارد الاحمر الى منصة اللقاءات المؤجلة وعودة رتم المباريات من جديد حيث لاعب النادى الاهلي اليوم أمام فريق وادى دجلة ليتحل المباراة الثانية للفريق تحت القيادة الفنية الجديدة، واستطاع النادى الاهلى عبور وادى دجلة والحصول على الثلاث نقاط ولكن فى ظل تربع المارد الابيض نادى الزملك على القمة ونادى بيرميدز الوصيف حتى الان والجدل جاء على النحو التالي

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد مصر المقاصة المؤجلة بالدوري المصري توقيت اللقاء والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تردد قناة النيل الرياضية 2018 Nile Sport على نايل سات الناقلة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2018-2019:

ونجد الكثير من متابعة الدوري المصري الممتاز، يتابعوا الجدول قبل اللقاءات المرتقبة وأيضا بعدها، وجاء آخر تحديث عقب مباريات المقاولون العرب ضد نجوم إف سي و طلائع الجيش ضد بيراميدز ليتعادل فريق المقاولون أمما نجوم إف سي بنتيجة إيجابية 2-2 ، ولكن على الجانب الاخر يقتنص فريق بيراميدز الثلاث نقاط بعد تغلبه بنتيجة 3/1

تحديث اليوم

ومع عودة الحياة من جديدة للدوري المصري لكافة الأندية والفرق دون النادى الاهلى والذي يتأهل خلال الفترة الحالية بمعسكر مغلق ضمن إياب دوري أبطال أفريقيا حيث يلتقى الترجى التونسى، على المستوى المدوري حيث حقق نادى الزمالك فوز كبير على نادى حرس الحدود ليت على صدارة الدوري متبع برصيد 23 نقطة حتى الآن.

تحديث جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

شهدت الساحة الرياضية تحفذ كبير وترقب لعدد من اللقاءات التى شغلت الجماهير المصرية وخصوصا لقاء النادى الأهلى أمام سموحة والذى استطاع النادى الاهلى بتحقيق اول فوز له فى 2019 بهدف من ضربة جزاء بقدم معلول ليحصد على ثلاث نقاط ويترفع رصيد الى النقطة 27 ويحجز المركز الثالث عقب نادى الزمالك والى ينفرد بالصدارة حتى الان برصيد 41 نقطة ثم يتاتى فريق بيراميدز والذى يحل المركز الثانى برصيد 34 نقطة بعد تعادله امام المصري البورسعيدي بنتيجة اللقاء 3-3

وجاء ترتيب باقي الأندية كما هو موضح بالجدول:

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب مباريات الجولة التاسعة عشر وأيضا عدد من المباريات المؤجلات، حيث انتهاء فعاليات مباريات يوم السبت الموافق 5 يناير 2019 بالعديد من المفاجأة من العيار الثقيل والتى أسعدت عدد من الفرق وجاءت بمفاجآت على الفرق المنافسات وجاء الجدول على النحو التالي

واصل نادى الزمالك المصري تفوقه خلال منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالى ، حيث استطاع ابناء ميت عقبة الانفراد بالصدراة والتغريد بعيدا عن اقرب منافس له حتى الان وهو نادى الاهرام حيث واصل ابناء المدير الفنى جروس بالفوز السابع على التوالي ليحقق انجاز جديد للابناء القلعة البيضاء وجاء الترتيب على النحو التالي عقب انتهاء مباريات اليوم

تحديث اليوم عقب مباراة النادى الاهلي

استطاع النادى الاهلى خلال الجولة الحالية الفوز على غريمه نادى الجونة ضمن مباريات المؤجلات والتى انتهت منذ اللحظات الماضية فوز المارد لاحمر على الجونة بهدفين مقابل هدف، والذى استطاع نادى الجونة باحراز هدف التقدم من خلال مباراة النادى بالشوط الاول ، ولكن مع الشوط الثانى استطاع اللاعب احمد الشيخ باحراز هداف التعادل، ليبارك الاعب وليد سليمان من كرة عرضية جاءت بنيران صديقة لتستقر الشباك لتتوج المارد الاحمر بالثلاث نقاط غالية ويستطع ان يتقدم الى المركز العاشر برصيد 17 نقطة

1- الزمالك (32 نقطة)

2- بيراميدز (26 نقطة)

3- مصر المقاصة (26 نقطة)

4- الإنتاج الحربي (23 نقطة)

5- المقاولون العرب (20 نقطة)

6- سموحة (20 نقطة)

7- الإتحاد السكندري (19 نقطة)

8- طلائع الجيش (18 نقطة)

9- حرس الحدود (18 نقطة)

10- الأهلي (17 نقطة)

11- الداخلية (16 نقطة)

12- وادي دجلة (16 نقطة)

13- نجوم المستقبل (16 نقطة)

14- المصري (16 نقطة)

15- الجونة (16 نقطة)

16- بتروجيت (15 نقطة)

17- إنبي (14 نقطة)

18- الإسماعيلي (13 نقطة)

وبعد أن استطاع صاحب المركز الاول فى تأكيد صدارته على نادى حرس الحدود والذى يملك عشر نقاط فقط صاحب المركز السابع عشر لينفرد من جديد بعد ان فاز بنتيجة 2/1 على استاد بتروسبورت.

تحديث جدول ترتيب الدوري المصري عقب مباريات الاربعاء 21 نوفمبر 2018

وجاءت مباريات يوم أمس بالعديد من اللقاءت الكبيرة، والتى ضمت خمس لقاءت خلال الجولة الخامسة عشر ببطولة الدورى المصري وكان تضم كلا من الانتاج امام الاسماعيلى و النجوم والمقاصة وطلائع الجيش وبتوجييت والمصري وحرس الحديود وبيراميدز مع دجلة

جدول الدورى المصرى وأحرز هدفى الزمالك محمود علاء وكهربا بالدقيقتين 80 و92 بينما سجل هدف حرس الحدود إيدو موسيس بالدقيقة 20.

تحديث

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالى عقب مباريات مباراة النادى الاهلى ونادى الزمالك

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الإنتاج الحربي 11 4 6 1 11 8 +3 18 2 الزمالك 8 5 2 1 16 5 +11 17 3 سموحة 10 4 5 1 13 9 +4 17 4 بيراميدز 9 4 4 1 13 10 +3 16 5 الاتحاد 11 3 6 2 16 20 −4 15 6 الجونة 10 3 5 2 11 9 +2 14 7 مصر المقاصة 10 4 2 4 10 8 +2 14 8 طلائع الجيش 11 3 4 4 12 13 −1 13 9 الداخلية 10 3 3 4 13 13 0 12 10 إنبي 10 3 3 4 15 16 −1 12 11 الإسماعيلي 9 3 3 3 9 11 −2 12 12 الأهلي 6 3 2 1 9 5 +4 11 13 وادي دجلة 11 3 2 6 10 15 −5 11 14 المصري 7 2 4 1 11 10 +1 10 15 بتروجيت 10 1 7 2 11 11 0 10 16 النجوم 11 2 4 5 7 12 −5 10 17 حرس الحدود 11 1 5 5 7 15 −8 8 18 المقاولون العرب 9 2 1 6 9 13 −4 7

ونستعرض سويا فيما بعد كافة المباريات القادمة ونتابع ترتيب الفرق لحظة بلحظة فتابعونا