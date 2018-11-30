الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعلن قائمة الأفضل الأولية | جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القائمة الأولية لاختيار الأفضل 2018 في إفريقيا، والتي يأتي على راسها جائزة افضل لاعب 2018 في إفريقيا للاعبين المحترفين والمحليين، وتم نشر الأسماء الأقرب للفوز على راسهم اللاعب المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، و الجزائري رياض محز لاعب مان سيتي الإنجليزي، وشملت قائمة أفضل لاعب لعام 2018 عدد كبير من اللاعبين يقدر عددهم بـ 34 لاعب منهم 15 لاعب عربي.

قائمة الأفضل 2018 في إفريقيا لم تكن للاعبي كرة القدم فقط، بل شملت الإعلان عن أسماء المرشحات لجائزة أفضل لاعبة كرة قدم من السيدات، والمرشحين لجائزة افضل مدرب من الرجال وكذلك من السيدات، بجانب أسماء المنتخبات المرشحة لجائزة أفضل منتخب لعام 2018 للرجال والنساء، وجازة أفضل لاعب ناشئ، وسيتم خلال الأسابيع المقبلة ترشيح الأسماء النهائية للحصول على الجائزة التي ستسلم في احتفالية الاتحاد الإفريقي السنوية الخاصة بجزائز الأفضل عن كل عام.

قائمة الأفضل 2018 الأولية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

ننشر لكم الآن القوائم الكاملة لأسماء اللاعبين ولاعبات كرة القدم بجانب المدربين والمدربات والمنتخبات المرشحة للحصول على جائزة الأفضل عام 2018 في القارة الإفريقية وفق البيان الرسمي الصادر عن “الكاف مساء اليوم الجمعة 30-11-2018، وسننوه بشكل خاص عن قائمة جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2018 والتي يأتي على راسها محمد صلاح اللاعب المصري.

جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2018

ضمت قائمة جائزة أفضل لاعب إفريقي 2018 الأولية 34 لاعب ما بين محترف دولي ومحترف محلي، سننشر لكم الترشيح النهائي حال صدوره قريباً بمشيئة الله.

من أبرز المرشحين لنيل الجائزة محمد صلاح والذي تحصل عليها عام 2017، ورياض محرز وحصل عليها عام 2016 وتضم القائمة العديد من نجوم القارة السمراء.