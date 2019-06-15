توقيت وتردد القناة المجانية الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2019

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة تفاصيل مباراة الأرجنتين وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا 2019 ، والتي تستضيفها دولة البرازيل ، ويسعى كلا الفريقان إلى الفوز في هذه المباراة من أجل حصد الثلاث نقاط ،حيث يسعى المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسى إلي الفوز في هذه المباراة من اجل النقاط ، إما على الجانب الأخر فيسعى المنتخب الكولومبي إلي الفوز في هذه المباراة من أجل حصد النقاط الثلاث ، من اجل تأهل الفريق إلي الدور السادس عشر في بطولة كوبا أمريكا ، وتنقل المباراة من خلال قنوات حصرية ومشفرة وهي قناة بي ان سبورت ماكس ، وقناة الكأس اكسترا .
تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين وكولومبيا
نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية تردد القناة المفتوحة ، حيث يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القناة المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة البرازيل وبوليفيا في إفتتاحية بطولة كأس كوبا أمريكيا ، ويمكنك عزيزي المتابع من ضبط تردد القناة TRT التركية كما التالي :-
مدار القمر: 7 شرق
التردد : 10762
الاستقطاب : أفقي
الترميز : 27500
موعد قناة الأرجنتين وكولومبيا
نرصد لكم متابعينا الكرام وعشاق بطولة كوبا امريكا ، موعد قناة الأرجنتين وكولومبيا في بطولة كوبا أمريكا ، حيث يمكنك عزيزي الزائر لمعرفة توقيت والقنوات الناقلة من خلال الجدول التالي :-
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الأرجنتين × كولومبيا
|01:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية
12:00 بتوقيت جمهورية مصر العربية
|قناة بي ان سبورت ماكس
قناة الكأس اكسترا
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