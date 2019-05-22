التعادل الإيجابي يحسم لقاء القمة بين الاهلي والإسماعيلي

تمكن نادي الإسماعيل من فرض التعادل على نادي الأهلي في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب برج العرب، فبعد شوط أول سلبي النتيجة، تمكن المهاجم المغربي وليد ىزارو من إفتتاح النتيجة للمارد الأحمر فرحة لم تدم أكثر من عشر دقائق لينجح كريم بامبو في إدراك التعادل لفريقه في الدقيقة الخامسة والثمانين.

وبهذا التعادل رفع الاهلي رصيده إلى 74 نقطة متربعا على هرم ترتتيب الدوري مع تبقي مبارتين فقط له في الدوري.

توقيت مباراة الأهلي اليوم

صافرة البداية ستكون في الساعة العاشرة ليلا بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقت غرينتش، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع للفريقين الأهلي والإسماعيلي

الأهلي، محمد الشناوي علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي عمرو السولية – حمدي فتحي رمضان صبحي – صالح جمعة – حسين الشحات وليد أزارو

الإسماعيلي محمد فوزي أسامة إبراهيم – محمود متولي – محمد مجدي – أحمد أيمن عماد حمدي – محمود عبدالعاطي كريم بامبو – مصطفي فارس – محمد صادق محمد الشامي

وستنقل المباراة مباشرة عبر قناة أون سبورت وقناة النيل سبورت.

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ويحتل الأهلي المركز الأول في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد ثلاث وسبعين نقطة مبتعدا بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي نادي الزمالك الذي يقع في المركز الثاني برصيد ست وستين نقطة حصل على من واحد وثلاثين مباراة خاضها في الدوري حتى الآن حيث فاز في ثلاث وعشر وهُزم في أربع مبارايات وتعادل في مثلها، فيما يحتل نادي الإسماعيلي المركز السابع في الترتيب برصيد واحد وأربعين نقطة من واحد وثلاثين مباراة لعبها في الدوري هذا الموسم.

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