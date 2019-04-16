تقرير عن مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد

تمكن فريق برشلونة من الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثية نضيفة ليكون المجموع 4 اهداف مقابل صفر وبذلك صعد إلى نصف النهائي ليقابل أما فريق ليفربول او بورتو الفائز منهما، ابتدأت المباراة بتسديدة على المرمى من اللاعب راشفورد لكن القائم عارضَ الكرة.

سجل ليونيل ميسي هدف في الدقيقة 16 بعد أن تمكن من مراوغة لاعبين والتسديد على المرمى، وبعد الهدف الأول بأربعة دقائق تمكن اللاعب نفسهُ من تسجيل هدف اخر بالتسديد على المرمى جاء بعد خطأ فادح من حارس مرمى اليونايتيد.

وفي الدقيقة 11 حدثت عرقلة للاعب نادي برشلونة واعطى الحكم ركلة جزاء ثم قام بألغائها بعد الاستعانة بتقنية VAR.

استمر استحواذ برشلونة على الكرة ونادراً ما تصبح هجمة لفريق اليونايتد، وتمكن اللاعب كوتينيو من تسجيل الهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 61 لتستمر اللعبة على حالها حتى نهاية المباراة، وهناك نسبة كبيرة ان يحصل نادي برشلونة على اللقب لهذا الموسم اذا استمر على أداءه والتزامه بتوجيهات المدرب، وهكذا يواصل ميسي مشاورهِ في أعادة اللقب لبرشلونة والإيفاء بوعدهِ الذي قطعهُ للجمهور.

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