تفاصيل مستقبل لاعبي ريال مدريد

يشكل تغيير اللاعبين غموض حول مستقبل أكثر من لاعب في صفوف ريال مدريد بسبب أن إدارة الفريق الملكي تريد تغيير مجموعة كبيرة من الفريق لسوء النتائج في الموسم الحالي والتعاقد مع لاعبين جدد للعودة مرة أخري للمكانة الطبيعية في أوروبا والحصول علي البطولات.

يوجد بعض لاعبي ريال مدريد يقتربوا من ترك النادي الملكي وملعب سانتياجو برنابيو هم المهاجم جاريث بيل والحارس كيلور نافاس بسبب قلة المشاركة في المباريات وطلب الكثير من بيل أن يترك ريال مدريد والبحث عن فريق اخر يشارك في جميع المباريات والحصول علي دقائق كثيرة ولكن الاخر الحارس كيلور نافاس طلب الرحيل لان المدير الفني للفريق زين الدين زيدان أصبح لم يعتمد عليه في حراسة المرمي ولم يختاره للتصدي في جميع البطولات والاعتماد بشكل كبير علي الحارس تيبو كورتوا لحراسة مرمي ريال مدريد منذ وصوله للفريق.

قام الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بتقديم طلب لإدارة ريال مدريد يريد الرحيل عن صفوف الفريق الملكي في الميركاتو الصيفي الجاري.

لو يتوقف الحارس عن طلب الرحيل من صفوف الفريق ولكن يريد الحصول علي ما تبقي من عقده لمدة موسمين براتب 7 مليون يورو ولكن رفض ريال مدريد طلبه ومن الممكن أن يرحل مجانا.

يهتم باريس سان جيرمان بالحارس نافاس بعد رحيل بوفون.

يوجد العديد من اللاعبين في ريال مدريد يطالبون بالرحيل والحصول علي ما تبقي من عقودهم مثل سيرجو راموس يريد أن ينتقل لنادي صيني ولكن رفض فلورنتينو بيريز ترك اللاعب ومثله جاريث بيل وكيلور نافاس ومارسيلو.

بعد رفض بيريز رحيل راموس خرج اللاعب وصرح أنه سوف يظل في النادي الملكي وعدم تركه رغم القيمة المالية الكبيرة من الفريق الصيني لسيرجو راموس.

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