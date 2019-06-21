تفاصيل أغنية افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا

تنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا اليوم الجمعة 21 يونيو وتنتهي يوم 19 يوليو، وتقام البطولة في جمهورية مصر العربية في فصل الصيف بمشاركة 24 منتخب لأول مرة بدلا من 16 منتخب في نسختها الثانية والثلاثون، وحددت مصر 6 ملاعب لاستضافة البطولة في مختلف المحافظات،انتهي الاتحاد المصري لكرة القدم من تجديد وصيانة الملاعب التي تقام عليها مباريات البطولة على أعلي مستوي.

تنظم بطولة كأس أمم إفريقيا من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كل عامين،وتعد البطولة الثالثة بعد كأس العالم،وكأس الأمم الأوروبية من خلال المنافسة والجماهير المشجعة لها من كل أنحاء القارة السمراء،حصلت مصر على البطولة 7 مرات وهي أكثر دولة حصولا عليها،تأتي الكاميرون في المركز الثاني حيث حصلت عليها 5 مرات،وتعتبر اخر بطولة للكاميرون عام 2017 بعد فوزها على منتخب مصر في النهائي والحصول على البطولة للمرة الخامسة في تاريخ المنتخب الكاميروني،وتعد السودان أول دولة مستضيفة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

تم تجهيز ستاد القاهرة الدولي لاستقبال مباراة الافتتاح في بطولة كأس الأمم،وبدأت اللجنة المنظمة للبطولة في اختيار أغنية متجمعين لمباراة الافتتاح،ووقع الاختيار على العديد من المغنين من مصر والقارة السمراء منهم المطرب المصري الشعبي حكيم ويغني باللغة العربية،والمطرب النيجيري فيمي كوتيهو ويغني باللغة الإنجليزية،والمطربة الإيفوارية دوبيه وتغني باللغة الفرنسية،وقع الاختيار على هذا الثلاثي لتقديم الأغنية في أول مباراة بالبطولة وهي مباراة الافتتاح التي تقام على ستاد القاهرة الدولي وتم الاتفاق على اسم الأغنية وهو أغنية(متجمعين)،سبق للمغني النيجيري فيمي كوتيه أنه غني في حفل افتتاح كأس العالم 2010.

نقدم لكم كلمات أغنية متجمعين الخاصة ببطولة كأس الأمم بمباراة الافتتاح التي تقام اليوم في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة بين مصر وزيمبابوي:

لو 100 حاجة فرقتنا الكورة جمعتنا،لعبناها في الشوارع والمدارس وجوة بيتنا،أفريقيا بيها مشهورة وبتعشق كلمة كورة،بيبو وشحاته ودروجبا وإيتو،ومو صلاح في الصورة متجمعين،على حلم كبير على حب وخير متجمعين،متجمعين بولادنا السمر،العالم عارف إحنا مين،والإيد في الإيد مع بعض تملي مكملين،متجمعين من كل بلاد أفريقيا شبابنا موجودين،متجمعين وهدفنا واحد كلنا وعليه رايحين،نلعب مع بعض وفي الأخر كلنا فايزين،أفريقيا أوووووو هوووو أفريقيا أوووو هوووو أفريقيا أووووو هوووووو.

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