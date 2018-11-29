تعرف علي موعد وتشكيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة لها

ننشر لكم في هذا التقرير موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في كأس زايد الأندية العربية الأبطال ” البطولة العربية” وكذلك القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع أن يخوض اللقاء المرتقب بين الفريقين.

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موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في كأس زايد للاندية العربية الابطال

يستضيف ملعب بتروسبورت لقاء الذهاب من دور الـ 16 في كأس زايد بين نادي الزمالك بقيادة المدير الفني كريستيان جروس، ونادي الاتحاد السكندري بقيادة مديرة الفني حلمي طولان في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 30 من شهر نوفمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في كأس زايد

يمكن لعشاق القلعة البيضاء وكذلك نادي الاتحاد “سيد البلد” من متابعة المباراة عبر البث الفضائي لقناة أبوظبي الرياضية علي قمر النايل سات، ويمكنك استقبال البث الفضائي للقناة على التردد التالي.

تردد قناة ابوظبى الرياضيه الاولى : التردد 12226، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي.

تردد قناة ابوظبى الرياضيه الثانيه : التردد 12467، معدل الترميز 27500، الاستقطاب أفقي.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندري واهم الغيابات

يفتقد الزمالك في هذه المباراة الى كل من طارق حامد واللاعب محمود حمدي بسبب الاصابة، ولا يوجد أي غيابات أخري في صفوف الفريق سواء بداعي الإصابة أو الإيقاف.



ومن المتوقع أن يبدأ السويسري كريستيان جروس اللقاء بالطريقة التي اعتاد اللعب بها من بداية الموسم وهي اللعب بطريقة 4 -2 – 3 – 1.

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : محمود علاء – بهاء مجدي – حمدي النقاز- محمد عبد الغني

الوسط الدفاعي : فرجاني ساسي – محمود عبدالعزيز

الوسط الهجومي : ابراهيم حسن – يوسف أوباما – محمود كهربا

الهجوم : كابونجو كاسونجو.





التشكيل المتوقع للاتحاد في مواجهة الزمالك واهم الغيابات في كأس زايد

لن تكون هناك غيابات في صفوف فريق الاتحاد السكندري سواء بداعي الإصابة أو الإيقاف، ولكن لن يشارك احمد داوودا أو رزاق سيسيه، ولذك لوجود بند في عقد اللاعبين المعارين للاتحاد من الزمالك ينص بعدم مشاركتهم أمام الزمالك.

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني المخضرم حلمي طولان على اللعب بطريقة 4 – 3 – 3، ويعوض غياب الثنائي بالدفع بأحمد مجدي و فوزي الحناوي.

حراسة المرمى : محمود الزنفلي

خط الدفاع : ويلسون اكاكبو – محمد ناصف – محمود شعبان – محمد بازوكا

خط الوسط : أحمد مجدي – نور السيد – ديديه كوريه

خط الهجوم : إيمانويل بناهيني – خالد قمر – فوزي الحناوي

الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين كان قد انتهى بنتيجة الفوز للفارس الابيض بنتيجة هدف نظيف أحرزه اللاعب كابونجو كاسونجو.