تعرف على فريلاند ميندي الفرنسي الذي انضم لريال مدريد

أعلن الموقع الرسمي للنادي الملكي عن إنضمام اللاعب فريلاند ميندي ظهير ليون إلى فريق ريال مدريد ، كما أعلنت صحيفة ماركا الاسبانية عن تكلفة هذه الصفقة ،وننقل إليكم كافة تفاصيل الخبر والمعلومات عن فريلاند ميندي الفرنسي علي موقع نجوم مصرية.

من هو فريلاند ميندي الذي انضم إلى ريال مدريد ؟

فريلاند ميندي لاعب فرنسي يبلغ من العمر 24 عام ، ويُذكر بأن اللاعب ولد فى أسرة متواضعة وأن والده أصل أفريقي من غينيا والسنغال ، وان فريلاند ميندي لعب حتى الآن 44 مباراة ، وسجل ثلاثة أهداف في تاريخ مسيرته ،ويعتبر من أفضل ما في مسيرته حتى الآن هو فريق أولمبيك ليون .

وفى عمر الطفولة، التحق فيرلاند لأكاديمية شباب باريس سان جيرمان وكان لا يتعدي التسعة سنوات ، وكان رونالدينيو مثله الأعلى ،ولكن بعد بضع سنوات من وصوله لباريس تعرض أثناء لعبه فى إحدي المباريات لإصابة فى مفصل الفخذ التى أدت الي التهاب في مفصل الورك .

ومضى بعيد عن عالم كرة القدم ،وكان يخضع للعلاج فى مستشفى Necker-Enfants Malades ، وأخبره أحد الأطباء بأنه لن يلعب كرة القدم مرة أخرى طوال حياته ، وبعدها ظل قعيدا على كرسي متحرك ونُقل إلى Bullion للخضوع لإعادة تأهيل ، وبعدها تعلم المشي مرة أخرى ، ثم عاد لعالم الكرة من جديد .

وبعد ما أتم شفائه ، أنضم فريلاند إلى مانتوا 78 ، والذي أظهر فيه بلاءاً حسناً حيث عاد بأقوى مما كان من قبل الاصابة، وكان تقدمه لم يلاحظه أحد من أولمبيك ليون الذي عقد معه صفقة مدتها 5 أعوام بــ 5 مليون يورو فى يونيو 2017 .

انضمام فريلاند ميندي الفرنسي لريال مدريد

وعقد ريال مدريد صفقة مع ميندي لمدة 6 أعوام من الآن أي حتى عام 2025 ، وذُكرت صحيفة أسبانية بأن الصفقة بَلغت قِيمتها 48 مليون يورو + 5 ملايين يورو كمتغيرات إذا تحققت بعض الشروط في المواسم القادمة .

وأضافت الصحيفة فى تقريرها بأن فريلاند ميندي من ضمن أغلى ظهير أيسر في التاريخ حيث يبلغ ثاني اغلى ظهير أيسر، حيث ان بنجامين ميندي أول أغلى ظهير أيسر فى التاريخ والذى انتقل من صفوف موناكو إلى مانشستر سيتى فى عام 2017 وذلك مقابل 58 مليون يورو.

ومن الجدير بالذكر أن ريال مدريد تعاقد مع 3 لاعبين أخريين من ضمن قائمة أغلى الاظهرة اليساريين فى التاريخ أيضا ، وهم : فيرلاند ميندي

فابيو كوينتراو

ثيو هيرنانديز وهؤلاء اللاعبين تم عقد الصفقة معهم لكي ينافسوا البرازيلي مارسيلو والذي عقد الريال معه مقابل 8 ملايين يورو فقط .

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