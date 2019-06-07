 تعرف علي الخطأ الأبرز في فلسفة ميدو التدريبية

تحليل : خالد صلاح عبد الرحيم

أحمد حسام “ميدو” لاعب ميكس 3×1 بمعني أنه لاعب كرة قدم مدرب ومحلل أداء ومازال في جعبته الكثير.

هناك ثلاث سلبيات في شخصية ميدو التدريبية هو قام بعلاج سلبيتين ويتبقي خطأ واحد ، سنتحدث عنه سوياً :

ميدو بدء التدريب علي قاعدة ضعيفه علمياً ، وهو أعترف بذلك عندما تولي تدريب الزمالك بدون أي رخص تدريبية كان يريد أن يبدء كبيراً مثلما كان لاعباً ، هو نجح نسبياً كــأضغر مدرب يحصل علي بطولة ” كأس مصر ” مع نادي الزمالك ولكنه لم يجد أطار للتجديد التكتيكي في الملعب بسبب اعتماده علي خبراته كلاعب تدرب تحت الكثير من المدربين الأجانب والمصريين ، وكنت أتمني أن ميدو يأخذ فترة لمدة سنتين أو ثلاثة للحصول علي دورات وكورسات تدريبية في أوروبا ، وبدء التدريب من مراحل الناشئين في أوروبا أو كمدرب عام تحت مدير فني أجنبي ، وحالياً ميدو قام بمعالجة هذا الخطأ ويحصل علي دورات تدريبية كبيرة في أوروبا .

ميدو يعطي خطط وتكتيكات أكبر من امكانيات اللاعبين والفرق التي يدربها ، وهذا كان واضح جداً عندما تولي تدريب وادي دجلة أراد أستنساخ إسْتِراتِيجيَّة أنطونيو كونتي مع تشليسي عندما فاز بالدوري بطريقة لعب 3-4-3 وحينها كان ميدو محلل في قنوات beIN SPORTS ومن المعروف أن ميدو محلل دقيق وشاطر في معرفة أسرار التكتيك ، أراد أن يطبق هذه الخطة مع دجلة ولكنه فشل لضعف الامكانيات ، ولكن عندما شاهدته مع الوحدة السعودي رأيت أنه وضع أسلوب وخطة تناسب امكانيات لاعبيه أبرزها ” عمل الضغط المتوسط من منتصف الملعب واللعب علي المرتدات والأهتمام بالكرات الثابتة ” ، لذلك كان يسير بطريقة جيدة جداً مع نادي الوحدة .

السلبية الثالثة التي لم يجد لها ميدو علاج الي الآن وهو حبه الدائم للتغيير ، ميدو عندما كان لاعباً لم يلعب لنادي ثلاث سنوات متتالية وأحترف في 9 أندية أوروبية ما بين الدوري الإنجليزي والأسباني والإيطالي ، أعتزل لعب كرة القدم مبكراً في سن الثلاثين ليدخل عالم التدريب والتحليل ، لذلك شخصية ميدو تميل للتغيير حتي فترته التدريبية مع دجلة كان يعمل بجانبها كمحلل رياضي في البرامج التلفزيونيه ، ولهذا السبب رفض أن يكون مدرب عام مع أجيري لتدريب منتخب مصر ، لذلك أري أن ميدو يجب أن يبدأ التدريب من أوروبا حتي لو فرق من الدرجة الثانية حتي يتعلم الألتزام والأنضباط ويكتسب الكثير من الخبرات ، حينها سنقول أن ميدو من أفضل المدربين في تاريخ مصر .

ميدو من أفضل اللاعبين المحترفين في تاريخ مصر ، ومحلل قوي في قرأته للمبارايات ، ومدرب مميز تكتيكياً وأخرج الكثير من الناشئين أثناء فترة تدريبة في مصر، وأنا أري أن ميدو لم يتم الاستفادة منه في مصر يمكنه شغل منصب التسويق والتطوير داخل اتحاد الكره ، أو منصب المستشار الفني ، لأن ميدو تعلم الكثير من الأحتراف وأفكاره يمكن أن تطور الكرة المصرية في الناحية التسويقية والفنية .

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