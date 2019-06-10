تعرف على موعد مباريات دور المجموعات في بطولة الأمم الإفريقية مصر 2019

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية في مصر وجميع أنحاء القارة السمراء، يسعدنا أن نقدم لكم من خلال هذا المحتوي توقيت إذاعة مباريات دور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية مصر 2019، والتي ستنطلق يوم الجمعة 21/6/2019 ،على ملاعب إستاد القاهرة، وإستاد الأسكندرية، والسويس، والإسماعيلية، والدفاع الجوي، وإستاد السلام.

ينتظر الملايين من عشاق الساحرة المستديرة بدأ فاعليات بطولة الأمم الإفريقية، التي ستنطلق يوم الجمعة الموافق 21/6/2019 القادم، للاستمتاع بفنون كرة القدم ومشاهدة نجوم القارة السمراء المحترفون في أكبر الأندية الأوروبية.

جدول مواعيد مباريات دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا

طرفي المباراة تاريخ المباراة توقيت المباراة مصر * زيمبابوي الجمعة 21/6 10 مساءً الكونغو الديمقراطية* أوغندا السبت 22/6 4,30 مساءً نيجيريا * بوروندي السبت 22/6 7 مساءً غينيا *مدغشقر السبت 22/6 10 مساءً المغرب *ناميبيا الأحد 23/6 4,30 السنغال * تنزانيا الأحد 23/6 7 مساءً الجزائر *كينيا الأحد 23/6 10 مساءً ساحل العاج * جنوب إفريقيا الإثنين 24/6 4,30 مساءً تونس * أنجولا الإثنين 24/6 7 مساءً مالي *موريتانيا الإثنين24/6 10 مساءً الكاميرون* غينيا بيساو الثلاثاء 25/6 7 مساءً غانا * يبنين الثلاثاء 25/6 10 مساءً نيجيريا * غينيا الأربعاء26/6 4.30 أوغندا *زيمبابوي الأربعاء 26/6 7 مساءً مصر * الكونغو الديمقراطية الأربعاء 26/6 10 مساءً مدغشقر * بوروندي الخميس 27/6 4,30 السنغال * الجزائر الخميس 27/6 7 مساءً تونس * مالي الجمعة 28/6 4,30 المغرب * ساحل العاج الجمعة 28/6 7 مساءً جنوب إفريقيا * ناميبيا الجمعة 28/6 10 مساءً موريتانيا * أنجولا السبت 29/6 4,30 الكاميرون * غانا السبت 29/6 7 مساءً يبنين* غينيا بيساو السبت 29/6 10 مساءً بوروندي* غينيا الأحد 30/6 6 مساءً مدغشقر * نيجيريا الأحد 30/6 6 مساءً أوغندا * مصر الأحد 30/6 9 مساءً زيمبابوي * الكونغو الديمقراطية الأحد 30/6 9 مساءً جنوب إفريقيا* المغرب الإثنين 1/7 6 مساءً ناميبيا* ساحل العاج الإثنين1/7 6 مساءً تنزانيا * الجزائر الإثنين 1/7 9 مساءً كينيا * السنغال الإثنين 1/7 9 مساءً بنين * الكونغو الثلاثاء 2/7 6 مساءً غينيا بيساو * غانا الثلاثاء 2/7 6 مساءً أنغولا * مالي الثلاثاء 2/7 9 مساءً موريتانيا * تونس الثلاثاء 2/7 9 مساءً

وفي نهاية المقال تتمني أسرة نجوم مصرية لمتابعينا الاستمتاع بمباريات قوية وممتعة.

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