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تعرف على موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في بطولة كأس امم أفريقيا 2019

كتب حسين كرازفي آخر تحديث
تعرف على موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في بطولة كأس امم أفريقيا 2019
موعد مباراة مصر وتنزانيا

نرصد لكم متابعينا الكرام اخبار الكرة المصرية ، وبطولة كأس امم افريقيا على وجه الخصوص ، حيث سوف تنطلق البطولة الأفريقية يوم غداً ، وتقام البطولة على أرض جهورية مصر العربية ، حيث سوف تلعب أولى المباريات في البطولة بين مصر وزيمبابوي ، ويدخل المنتخب المصري بقيادة المدرب المكسيكي خافير أجيري المباراة مستحلاً بكافة نجومه ، وعلى رأسهم كابتن المنتخب والنجم الأول للمنتخب المصري محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ، أما زيمبابوي في إفتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 .

ويسعى المنتخب المصري حسم هذه المباراة بالنقاط الثلاث من أجل ضربة البداية وإعتلاء المجموعة ، بالإضافة إلي توصيل رسالة قوية لكافة المنافسين الأخرين في البطولة بأن مصر لن تفرط بهذه البطولة ، حيث تقام على أرضه ووسط جمهوره الكبير والمتعطش للقب الغائب عن مصر منذ 2010  ، حيث تلعب المباراة في إطار دور المجموعات من البطولة القارية .

التشكيلة المتوقعة للمنتخب المصري لمواجهة زيمبابوي

محمد الشناوي
أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي
محمد النني – طارق حامد
محمود حسن تريزيجيه – عبدالله السعيد – محمد صلاح
مروان محسن

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

المباراة القناة الناقلة الموعد
مصر × زيمبابوي beIN SPORTS Max HD 1

تايم سبورت على البث الأرضي

 11:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت  جمهورية مصر العربية .

 

 

 

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عن الكاتب

حسين كراز

كاتب ومدون فلسطيني مواليد 1993 ، عايش بفلسطين ، خريج جامعة من جامعة الأزهر حاصل على بكالوريس المحاسبة ، أحب القراءة والكتابة والسفر ، وإيضاً كتابة المحتوي في المواقع الإلكترونية

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