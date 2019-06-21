تعرف على موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في بطولة كأس امم أفريقيا 2019

نرصد لكم متابعينا الكرام اخبار الكرة المصرية ، وبطولة كأس امم افريقيا على وجه الخصوص ، حيث سوف تنطلق البطولة الأفريقية يوم غداً ، وتقام البطولة على أرض جهورية مصر العربية ، حيث سوف تلعب أولى المباريات في البطولة بين مصر وزيمبابوي ، ويدخل المنتخب المصري بقيادة المدرب المكسيكي خافير أجيري المباراة مستحلاً بكافة نجومه ، وعلى رأسهم كابتن المنتخب والنجم الأول للمنتخب المصري محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ، أما زيمبابوي في إفتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 .

ويسعى المنتخب المصري حسم هذه المباراة بالنقاط الثلاث من أجل ضربة البداية وإعتلاء المجموعة ، بالإضافة إلي توصيل رسالة قوية لكافة المنافسين الأخرين في البطولة بأن مصر لن تفرط بهذه البطولة ، حيث تقام على أرضه ووسط جمهوره الكبير والمتعطش للقب الغائب عن مصر منذ 2010 ، حيث تلعب المباراة في إطار دور المجموعات من البطولة القارية .

التشكيلة المتوقعة للمنتخب المصري لمواجهة زيمبابوي

محمد الشناوي

أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي

محمد النني – طارق حامد

محمود حسن تريزيجيه – عبدالله السعيد – محمد صلاح

مروان محسن

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

المباراة القناة الناقلة الموعد مصر × زيمبابوي beIN SPORTS Max HD 1 تايم سبورت على البث الأرضي 11:00 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية .

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