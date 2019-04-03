تعرف على موعد مباراة “سوثهامبتون” و”ليفربول”، وتعرف كذلك على جميع نتائج فريق “محمد صلاح” “بالدوري الإنجليزي” قبل انطلاق المواجهة

يحرص موقع نجوم مصرية دائمًا على تغطية كافة مباريات فريق ليفربول ، وذلك نظرًا لاهتمام الكثيرين بمباريات فريق الريدز الذي يضم في صفوفه لاعبنا المصري محمد صلاح، والذي توج بلقب هداف البريميرليج الموسم الماضي برصيد 32 هدف ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل هذا الكم من الأهداف خلال موسم واحد منذ تقليص عدد الفرق المشاركة في البطولة الإنجليزية إلى 20 فريق، لينجح في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الثلاثي كريستيانو رونالدو ولويس سواريز و آلان شيرر أصحاب الـ 31 هدف.

ويستعرض موقع نجوم مصرية في هذا التقرير جميع نتائج الفريق حتى الآن بالدوري الإنجليزي، وسوف نقوم في هذا التقرير بإضافة جميع نتائج الفريق في الجولات القادمة فور انتهاء كل مباراة للريدز، وكذلك ترتيب الفريق أول بأول بعد ختام كل مواجهة، مع تسليط الضوء على مباراة الفريق القادمة بالبريميرليج، وموعد انطلاق فعاليات اللقاء.

الجولة الأولى : تغلب فريق الريدز على وست هام برباعية نظيفة، وأحرز أهداف الفريق في تلك المباراة كلًا من محمد صلاح ” هدفًا “، ساديو ماني ” هدفين ” ، دانييل ستوريدج ” هدف “.

الجولة الثانية: تمكن الفريق من الفوز خارج ملعبه على نظيره كريستال بالاس بهدفي جيمس ميلنر و ساديو ماني.

الجولة الثالثة : حقق الفريق في هذه الجولة فوزًا ثمينًا على كريستال بالاس بهدف نظيف أحرزه نجمنا المصري محمد صلاح.

الجولة الرابعة : حقق الفريق فوزه الرابع على التوالي على حساب ليستر سيتي بهدفين لهدف، وسجل هدفي الريدز في هذه المباراة كلًا من السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

الجولة الخامسة : تغلب الريدز على توتنهام هوتسبير بهدفين لهدف، وأحرز هدفي الليفر في هذا اللقاء كلًا من الهولندي جورجينيو فينالدوم و البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

الجولة السادسة : تغلب الريدز على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة، أحرز أهداف اللقاء ويسلي هوديت لاعب ساوثهامبتون هدفًا في مرماه، جويل ماتيب مدافع ليفربول، والمصري محمد صلاح.

الجولة السابعة : تعادل ليفربول مع مضيفه تشيلسي 1-1، أحرز هدف الليفر الإنجليزي دانييل ستوريدج.

الجولة الثامنة : حقق فريق الريدز التعادل السلبي مع ضيفه مانشستر سيتي.

الجولة التاسعة : أحرز لاعبنا المصري محمد صلاح الهدف الوحيد في اللقاء ليقود فريقه للفوز خارج قواعده على هيديرسفيلد تاون بهدف نظيف.

الجولة العاشرة : تمكن فريق الريدز من الفوز على نظيره كارديف سيتي بأربعة أهداف لهدف، أحرز هدف الريدز كل من محمد صلاح “هدفًا”، ساديو ماني “هدفين”، شاكيري “هدفًا”.

الجولة الـ 11 : حسم التعادل الإيجابي بهدف نتيجة المواجهة التي جمعت الريدز بفريق أرسنال. حيث تمكن الإنجليزي جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول من وضع فريقه في المقدمة قبل أن يتمكن الكسندر لاكازيتي من تسجيل هدف التعادل للمدفعجية.

الجولة الثانية عشر : تغلب ليفربول على فولهام بهدفي محمد صلاح وشاكيري.

الجولة الـ 13 : حقق فريق الريدز فوزًا ثمينًا خارج قواعده على نظيره واتفورد بثلاثية نظيفة، أحرز أهداف اللقاء كل من محمد صلاح، الإنجليزي أرنولد، البرازيلي فيرمينو.

الجولة الـ 14 : حقق الريدز فوزًا بشق الأنفس على حساب إيفرتون بهدف نظيف أحرزه ديفوك أوريجي في الدقيقة 96.

الجولة الـ 15 : حقق الليفر فوزًا خارج قواعده على حساب بيرنلي بثلاثة أهداف لهدف، أحرز أهداف الريدز كل من ميلنر، فيرمينو، شاكيري، وأحرز الهدف الوحيد لبورنموث لاعبه جاك كورك.

الجولة الـ 16 : شهدت هذه الجولة تألق نجمنا المصري محمد صلاح، حيث تمكن من إحراز هاتريك في شباك بورنموث، في المواجهة التي انتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة، وسجل ستيف كوك لاعب بورنموث هدفًا في شباك فريقه.

الجولة الـ 17 : تمكن الريدز من الفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، أحرز أهداف الليفر كل من السنغالي ساديو ماني ” هدفاً ” والسويسري شاكيري ” هدفين “، بينما أحرز الهدف الوحيد لمانشستر جيسي لينجارد.

الجولة الـ 18 : حقق الريدز فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب وولفرهامبتون بهدفين نظيفين، أحرزهما محمد صلاح و الهولندي فيرجيل فان ديك.

الجولة الـ 19 : تغلب فريق الريدز في هذه الجولة على ضيفه نيوكاسل برباعية نظيفة، أحرز أهداف المواجهة كل من لوفرين، محمد صلاح، شاكيري، فابينهو.

الجولة الـ 20 : اكتسح فريق ليفربول نظيره أرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف، أحرز هدف الريدز في تلك المباراة كل من فيرمينو ” هاتريك “، ساديو ماني “هدفًا”، محمد صلاح “هدفًا”.

الجولة الـ 21 : تلقي الريدز هزيمته الأولى بالمسابقة هذا الموسم على يد مانشستر سيتي بهدفين لهدف، أحرز هدفي السيتيزنز كلًا من أجويرو و ليروي سانيه، بينما أحرز فيرمينو الهدف الوحيد للريدز.

الجولة الـ 22 : تغلب فريق محمد صلاح على مضيفه برايتون بهدف نظيف أحرزه محمد صلاح.

الجولة الـ 23 : في مباراة مثيرة حسمها في نهاية المطاف فريق ليفربول بعدما تمكن من الفوز على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 4-3، أهداف الليفر جاءت عن طريق محمد صلاح “هدفين”، فيرمينو، ساديو ماني، بينما أحرز أهداف كريستال بالاس كلًا من تاونسيند

– جيمس تومكينز – ماكس مير.

الجولة الـ 24 : حقق الريدز نتيجة التعادل في المواجهة التي جمعته بنظيره ليستر سيتي والتي انتهت 1-1، سجل لليفر ساديو ماني، بينما أحرز اللاعب هاري ماغوير هدف الثعالب.

الجولة الـ 25 : لم ينجح ليفربول في تحقيق الفوز للمرة الثانية على التوالي بعد تعادله 1-1 أمام وست هام، السنغالي ماني ينجح في هز الشباك للجولة الثالثة على التوالي، وأحرز أنطونيو هدف وست هام في اللقاء.

الجولة الـ 26 : تغلب الريدز على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، أهداف اللقاء جاءت عن طريق كلًا من ماني وفينالدوم ومحمد صلاح.

الجولة الـ 27 : حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول.

الجولة الـ 28 : اكتسح الريدز نظيره واتفورد بخماسية نظيفة، سجل الأهداف كلًا من ساديو ماني “هدفين”، فان دايك “هدفين”، ديفوك أوريجي.

الجولة الـ 29 : تعادل ليفربول سلبيًا أمام مستضيفه إيفرتون.

الجولة الـ 30 : تمكن لاعبي الريدز من الفوز على بيرنلي 4-2، عن طريق هدفي ماني وهدفي فيرمينو، بينما تمكن الثنائي اشلي ويستوود، جودموندسون من هز شباك الريدز.

الجولة الـ 31 : انتهت مباراة الريدز وفولهام بفوز ليفربول 2-1 عن طريق ساديو ماني وميلنر، بينما سجل الهدف الوحيد لفولهام ريان بابل. الجولة الـ 32 : حقق فريق الريدز فوزًا صعبًا على توتنهام بهدفين لهدف، حيث سجل فيرمينو الهدف الأول لليفر، ثم أدرك لوكاس مورا هدف التعادل، قبل أن يسجل مدافع السبيرز توبي ألدرفيرليد هدفًا في شباك فريقه. تحديث : يحل فريق “محمد صلاح” ضيفًا على ساوثهامبتون، في إطار منافسات الأسبوع الثالث والثلاثون من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها بعد غد الجمعة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية. ويدخل ليفربول اللقاء وفي جعبته “78” نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب مركز الوصافة، ولكن يتبقى للسيتيزنز مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد، وعلى الجانب الآخر يقع ساوثهامبتون في المركز الـ 16 برصيد 33 نقطة.

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