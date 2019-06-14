تعرف على موعد مباراة البرازيل وبوليفيا في إفتتاحية كوبا أمريكا

يحرص عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي كرة القدم في الوطن العربي والعالم لمتابعة مباراة البرازيل وبوليفيا في المباراة الإفتتاحية من بطولة كوبا أمريكا 2019 ، حيث يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن موعد مباراة البرازيل وبوليفيا ، حيث تتابع هذه البطولة من قبل الكثير من عشاق كرة القدم ، وتعتبر بطولة كوبا أمريكا من أبرز البطولات في أمريكا اللاتنية والتي تضم أقوى المنتخبات في العالم ومن أبرز تلك المنتخبات منتخب الأرجنتين ومنتخب البرازيل ، والعديد من المنتخبات الأخرى ،وتضم هذه النسخة من البطولة دولة قطر .

مجموعات بطولة كوبا أمريكا

المجموعة الأولى المجموعة الثانية المجموعة الثالثة البرازيل الأرجنتين تشيلي بيرو كولومبيا الإكوادور فنزويلا باراجواي اليابان بوليفيا قطر أوروجواي

أسباب مشاركة قطر واليابان في بطولة كوبا أمريكا

نرصد لكم أبرز الأسباب التي دعت لمشاركة كل من قطر واليانات في بطولة كوبا أمريكا ، حيث ان هناك عدة أسباب دفعت اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) للاستعانة بفرق من الخارج في البطولة. يأتي على رأس أسباب اختيار اليابان وقطر، هو أن الدول التي تمثل اتحاد أمريكا الجنوبية هي 10 فقط، ولا تكفي لتكوين بطولة .

موعد مباراة البرازيل وبوليفا

المباراة الموعد القناة الناقلة البرازيل × بوليفا 3:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية

2:30 بتوقيت جمهورية مصر العربية قناة بي ان سبورت ماكس

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