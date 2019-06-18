تعرف على منافس الهلال القوي للفوز بصفقة القرن “عموري” وتعرف على رغبة عموري في بقاءة مع الهلال

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية في الوطن العربي الكبير من المحيط إلي الخليج، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا التقرير عن إنتقال الاعب عمر عبد الرحمن “عموري” في الموسم القادم، وهذا الموضوع يشغل الرأي العام الكروي السعودي والإماراتي والعربي، لما للاعب الكبير من قيمة فنية كبيرة ونحن من خلال موقعنا، نرصد لكم كل تفاصيل الموضوع الذي أصبح حديث الصباح والمساء في السعودية.

طالبت أدارت الهلال المؤقتة الحالية الأعب عموري بالتمهل وعدم التسرع في إتخاذ أي قرار بشأن مستقبلة الكروي في الوقت الحالي، وأبلغت الإدارة الاعب بأنها ستبحث ملف التجديد له، وتتخز القرار الذي في مصلحة الاعب والنادي، وكان عموري قد أبدي رغبته في البقاء في الهلال الموسم القادم.

تعرف على منافسي نادي الهلال السعودي في شراء الاعب “عموري”

أقوي منافس الهلال على الأعب عموري هو نادي الأهلي السعودي الذي يرغب في شراء الأعب مستغلاً تباطأ إدارة الهلال الحالية في حسم الصفقة.

السعودي الذي يرغب في شراء الأعب مستغلاً تباطأ إدارة الهلال الحالية في حسم الصفقة. نادي العين الإماراتي الذي التي أشارت تقارير صحفية إماراتية أن النادي أ لإماراتي يريد إستعادة الاعب و أبلغت الاعب، بالإنتظام في التدريبات إستعداداً للموسم القادم يوم 28 من الشهر الحالي.

نادي الوصل الإماراتي الذي ترغب إدارتة في الفوز بالاعب مستغلاً حالة الغضب بين الجماهير العيناوية من الاعب بسبب تصريحاته عقب إنتقاله الموسم الماضي للهلال.

نادي شباب الأهلي يرغب هو الأخر في ضم الاعب .

تعرف على أهم النقاط التي تبعد عموري عن الإستمرار في الهلال.

الإصابة بالرباط الصليبي : والتي تجعل إدارة الهلال متخوفة من دفع مبلغ كبير في الاعب المصاب بالرباط الصليبي 4 مرات . الإنتخابات الهلالية : وتخوف الرئيس الحالي في إبرام صفقات كبيرة ودفع أموال ضخمة قبل الإنتخابات. الأزمة المالية التي تضرب الهلال في الوقت الحالي والتي ترددت أنباء قوية أن إدارة النادي تأخرت في دفع رواتب الاعبين المحترفين في نهاية الموسم الماضي. الأندية التي تنافس الهلال في ضم الاعب.

وفي نهاية المقال تتمني أسرة نجوم مصرية التوفيق للاعب في إتخاذ القرار الصحيح لمستقبله الكروي.

← إقرأ أيضاً: