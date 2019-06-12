تعرف على جدول ومواعيد مباريات تونس في كأس الأمم الأفريقية 2019

نتابع معكم لحظة بلحظة أخبار المنتخب التونسي في كأس الأمم الأفريقية، حيث أننا من خلال هذه المقالة سنوفر لكم جدول ومواعيد مباريات تونس في كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي من المقرر أن تقام في مصر بدءً من يوم 21 يونيو 2019، والجدير بالذكر أن المنتخب التونسي واحد من المنتخبات الأفريقية التي وقعت في المجموعة الخامسة.

جدول ومواعيد مباريات تونس في كأس الأمم الأفريقية

24 منتخب مشارك في كأس الأمم الأفريقية، من بين تلك الفرق منتخب تونس، الذي انضم له أكبر اللاعبين المتميزين والمحترفين من أبناء الدولة التونسية، والجدير بالذكر أن دور المجموعات سيتم من خلال ستة مجموعات، كانت تقسيمها كما يلي:

المجموعة الأولى: (مصر، الكونغو، أوغندا، زيمباوي).

المجموعة الثانية: (نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي).

المجموعة الثالثة: (السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا).

المجموعة الرابعة: (المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا).

المجموعة الخامسة: (تونس، مالي، كوريتانيا، أنغولا).

المجموعة السادسة: (الكاميرون، غانا، بنين، غينيا، يساو).

جدول مباريات تونس في بطولة الأمم الأفريقية 2019

يؤدي المنتخب التونسي دوره في دور المجموعات عندما يقوم بأداء ثلاثة جولات يلعب فيهما مع ثلاثة منتخبات آخرون، ويؤدي دوره في الأوقات التالية:

الجولة المباراة الموعد الأولى تونس وأنغولا في تمام الساعة 7 مساءً الثانية تونس ومالي في تمام الساعة الرابعة والنصف الثالثة تونس وموريتانيا في تمام الساعة التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أن بطولة أمم أفريقيا 2019 مشارك فيها أربعة فرق عربية، فإلى جانب منتخب تونس هناك منتخب الجزائر والمغرب ومصر، وسوف نوافيكم بكل ما يخص أخبار البطولة والمباريات من خلال موقعنا، فتابعونا.

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