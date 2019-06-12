تعرف على جدول ومواعيد مباريات المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2019

ينتظر عشاق كرة القدم مباريات المنتخب المغربي، وهذا يرجع إلى أداء المنتخب المغربي الجيد في البطولات التي يقوم بها، وعلى رأس ذلك المباريات الرائعة التي أتحفنا بها خلال كأس العالم الماضي، وها نحن أمام اقتراب مباريات بطولة أمم أفريقيا، والتي من المقرر لها البدء الشهر الجاري، وسوف نقدم لكم عبر هذه المقالة جدول ومواعيد مباريات المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2019 بالتفصيل.

جدول ومواعيد مباريات المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2019

يقع منتخب المغرب في المجموعة الرابعة المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، وهناك خمسة مجموعات آخرين مشاركين في هذه البطولة، بحاصل 24 منتخب أفريقي يشارك هذا الموسم في البطولة، وينافس على إحراز اللقب، وكانت الفرق المشاركة هي:

المجموعة الأولى: (مصر، الكونغو، أوغندا، زيمباوي).

المجموعة الثانية: (نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي).

المجموعة الثالثة: (السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا).

المجموعة الرابعة: (المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا).

المجموعة الخامسة: (تونس، مالي، كوريتانيا، أنغولا).

المجموعة السادسة: (الكاميرون، غانا، بنين، غينيا، يساو).

جدول مباريات المغرب في بطولة الأمم الأفريقية 2019

والجدير بالذكر أن مجموعة منتخب المغرب من أصعب المجموعات، ويشارك المغرب منتخب ناميبيا ومنتخب جنوب أفريقيا ومنتخب ساحل العاج، على أن تكون مبارياتهم في الأوقات التالية:

الجولة المباراة الموعد الأولى المغرب وناميبيا الأحد 23/6/2019 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر الثانية المغرب وساحل العاج الجمعة 28/6/2019 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر الثالثة المغرب وجنوب أفريقيا الاثنين 1/7/2019 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر

ونسعد بأن نقدم لكم دائمًا كل ما يخص أخبار الفرق المشاركة في بطولة أمم أفريقيا باستمرار، فتابعونا من خلال موقعنا نجوم مصرية.

← إقرأ أيضاً: