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تعرف على جدول ومواعيد مباريات الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2019

كتب رضا عليفي آخر تحديث
تعرف على جدول ومواعيد مباريات الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2019

على رأس قائمة المشاركين في بطولة أمم أفريقيا هذا العام هو المنتخب الجزائري، وهو أحد أهم المنتخبات العربية على الإطلاق، ويشارك معه مجموعة أخرى من الفرق الأفريقية المشهورة، التي لها باع طويل في المشاركة في بطولة أمم أفريقيا لنسخ عديدة، وسوف نقدم لكم اليوم جدول ومواعيد مباريات الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2019 المنعقد في مصر هذا الموسم.

جدول ومواعيد مباريات الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2019

أما عن المجموعة الخاصة بالمنتخب الجزائري فقد وقع نصيب المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة، ويشاركه مجموعة من المنتخبات الأخرى، هذا إلى جانب العديد من المنتخبات الأخرى التي ستشارك في تلك البطولة ولكن في مجموعات أخرى، وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019، والتي ستبدأ خلال شهر يونيو الجاري وبالتحديد في يوم 21، وقد تم تقسيم المجموعات إلى:

  • المجموعة الأولى: (مصر، الكونغو، أوغندا، زيمباوي).
  • المجموعة الثانية: (نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي).
  • المجموعة الثالثة: (السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا).
  • المجموعة الرابعة: (المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا).
  • المجموعة الخامسة: (تونس، مالي، كوريتانيا، أنغولا).
  • المجموعة السادسة: (الكاميرون، غانا، بنين، غينيا، يساو).

جدول مباريات الجزائر في بطولة الأمم الأفريقية 2019

نوفر لكم الجدول الخاص بمباريات دور المجموعات التي يقوم بها المنتخب الجزائري في كأس الأمم الأفريقية، وهي كالتالي:

الجولة المباراة الموعد
الأولى الجزائر وكينيا الأحد 23/6/2019 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر)
الثانية الجزائر والسنغال الخميس 27/6/2019 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر
الثالثة الجزائر وتنزانيا الاثنين 1/7/2019 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر

ونتمنى التوفيق لكافة الفرق العربية المشاركة في بطولة أمم أفريقيا لموسم 2019 المقامة في مصر.

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عن الكاتب

رضا علي

اسمى رضا علي خريجة كلية التجارة جامعة المنصورة اعمل محررة فى موقع نجوم مصرية احب الكتابه جدا فى أكثر من مجال : الرياضة -الأخبار- الصحة -الفن الطقس - الأسعار وغيرها من المجالات التي يهتم بها الكثير لانى احب الاطلاع على احدث الاخبار والتغيرات فى الأحداث وارجوا ان اكون ضيفه محببة اليكم و تنال مقالاتي إعجابكم و تتفاعلوا معي برايكم سواء بالقبول او الرفض

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