تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

ثورة غضب كبيرة اشتعلت فى ميت عقبة بعد التعادل مع الإنتاج الحربي وفقدان أغلي نقطتين فى بطولة الدوري، فى صراع المنافسة على قمة الجدول وملاحقة الأهلي، فبعد الفوز بالبطولات الكبيرة دائماً فريق الزمالك يخيب أمال جماهيره والتاريخ شاهد على ذلك، فمنذ ثلاثة أيام فقط كانت الأفراح تعم أرجاء نادي الزمالك واليوم خيم الحزن على اقتراب فقدان بطولة الدوري بعد التعادل مع الإنتاج الحربي.

تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي أشعل القمة مع الأهلي حيث يتصدر الأهلي قمة الجدول برصيد 74 نقطة وله مباراتين مع المقاولون العرب والزمالك فى حالة الفوز على المقاولون العرب يصل للنقطة 77 يكفيه التعادل مع الزمالك للفوز بالدوري، أما الزمالك فرصيده حاليا 67 نقطة وله 4 مباريات مع حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والهلي فى حالة الفوز على الجونة والحرس والإسماعيلي سيصل رصيده إلى 76 نقطة ويحتاج وقتها للفوز على الأهلي لتحقيق اللقب.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة، يليه بيراميدز الثاني برصيد 70 نقطة، ثم الزمالك الثالث برصيد 67 نقطة، يليه المصري الرابع برصيد 52 نقطة، ثم المقاولون العرب الخامس برصيد 47 نقطة، يليه الإسماعيلي السابع برصيد 43 نقطة، ثم طلائع الجيش الثامن برصيد 41 نقطة، يليه إنبي التاسع برصيد 40 نقطة.

ويحتل سموحة المركز العاشر برصيد 38 نقطة، يليه الإنتاج الحربي الحادي عشر برصيد 38 نقطة، ثم وادي دجلة الثاني عشر برصيد 37 نقطة، يليه حرس الحدود الثالث عشر برصيد 37 نقطة، ثم الجونة الرابع عشر برصيد 37 نقطة، يليه الاتحاد السكندري الخامس عشر برصيد 36 نقطة، ثم بتروجيت فى المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة، يليه الداخلية السابع عشر برصيد 27 نقطة، ثم النجوم الثامن عشر برصيد 26 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي

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