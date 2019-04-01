تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي عقب فوز الأهلي على الفيحاء وتعرف كذلك على ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب المسابقة

انطلقت مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم عام 1976 وهى البداية الفعلية المعترف بها من قبل الاتحاد، حيث أقيمت العديد من النسخ قبل هذا التاريخ تحت مسمى الدوري السعودي العام على كأس الملك ولكن الاتحاد السعودي يراها جزء من بطولات كأس الملك، وكذلك أقيمت نسخة واحدة تحت مسمى بطولة درع الدوري العام وذلك موسم 68-69، وتوج بلقبها فريق الأهلي، كما شهد موسم 74-75 إقامة بطولة تحت مسمى الدوري التصنيفي، وحصد لقبها فريق النصر، كما نظم الاتحاد السعودي بطولة تحت مسمى الدوري المشترك وذلك خلال موسم 81-82، والتي تم فيها دمج أندية دوري الممتاز مع أندية القسم الثاني وذلك نظرًا لإلغاء بطولة الدوري في ذلك الموسم بسبب مشاركة المنتخب السعودي في منافسات كأس العالم 82، ولكن هذه البطولات التي تم ذكرها لم يضيفها اتحاد الكرة السعودي لسجل بطولات الدوري المعترف بها، لذلك نستعرض في هذا التقرير سجل الفائزين بألقاب الدوري المعترف بها من قبل الاتحاد السعودي.

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1- الهلال : يتصدر فريق الموج الأزرق قائمة أكثر الفرق حصدًا لدرع الدوري برصيد 15 بطولة، وذلك خلال هذه المواسم 76-77، 78-79، 84-85، 85-86، 87-88، 89-90، 95-96، 97-98، 2001-2002، 2004-2005، 2007-2008، 2009-2010، 2010-2011، 2016-2017، 2017-2018.

2- الاتحاد : توج فريق العميد باللقب “8” مرات بمواسم 81-82، 96-97، 98-99، 99-2000، 2000-2001، 2002-2003، 2006-2007، 2008-2009.

3- النصر : تمكن فريق فارس نجد من اقتناص اللقب 7 مرات مواسم 79-80، 80-81، 88-89، 93-94، 94-95، 2013-2014، 2014-2015.

4- الشباب : يمتلك فريق الليث الأبيض في خزائنه 6 ألقاب حققهم خلال مواسم 90-91، 91-92، 92-93، 2003-2004، 2005-2006، 2011-2012.

5- الأهلي : حقق فريق الإمبراطور اللقب 3 مرات وذلك خلال مواسم : 77-78، 83-84، 2015-2016.

6- الاتفاق : تمكن فريق الكوماندوز من الظفر باللقب مرتين خلال موسمي 82-83، 86-87.

7- الفتح : يمتلك فريق فارس الأحساء لقبًا وحيدًا حققه بموسم 2012-2013.

ونسلط الضوء أيضًا في هذا التقرير عن جدول ترتيب الفرق، وسوف نقوم بعمل تحديث مستمر فور حدوث تغيير في جدول الترتيب

تحديث : يحتل النصر المركز الأول برصيد 58 نقطة يليه الهلال برصيد 57 نقطة، ثم الشباب بـ 47 نقطة، ويحل التعاون في المرتبة الرابعة برصيد 46 نقطة، ورفع الأهلي رصيده اليوم إلى 43 نقطة عقب فوزه على الفيحاء بهدفين نظيفين ويقع في المركز الخامس في جدول الترتيب، ومتبقي على ختام المسابقة خمس جولات فقط.

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