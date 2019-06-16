تعرف على تاريخ “منتخب مصر” في “كأس الأمم الإفريقية” قبل انطلاق منافسات النسخة الـ 32

تترقب جماهير كرة القدم في إفريقيا لانطلاق فعاليات النسخة الـ “32” من كأس الأمم الإفريقية، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الجمعة المقبل ، حيث يواجه منتخب مصر مستضيف البطولة نظيره زيمبابوي في المواجهة الافتتاحية للمسابقة.

ويستعرض موقع “نجوم مصرية” في هذا التقرير تاريخ المنتخب المصري في البطولة الإفريقية.

1- يعد منتخبنا الوطني هو الأكثر اقتناصُا للقب برصيد 7 بطولات أحرزها خلال أعوام 57، 59، 86، 98، 2006، 2008، 2010، ويتفوق منتخب مصر على أقرب ملاحقيه وهو منتخب الكاميرون بفارق لقبين، ويليهم المنتخب الغاني الذي يملك في جعبته 4 ألقاب.

2- ويتصدر منتخبنا الوطني قائمة أكثر المنتخبات مشاركة في منافسات البطولة برصيد “23” مرة يليه منتخب كوت ديفوار برصيد 22 مرة ثم يحتل منتخب غانا المرتبة الثالثة في القائمة برصيد “21” مشاركة ثم تتساوى ثلاثة منتخبات في نفس عدد المشاركات برصيد 18 مشاركة وهذه المنتخبات هى تونس والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

3- ويتساوى منتخبي مصر وغانا في نفس عدد مرات الوصول للمباراة النهائية برصيد 9 مرات لكليهما ليحتلان قائمة أكثر المنتخبات تأهلًا للمباراة الختامية، ويأتي خلفهما منتخبي الكاميرون ونيجيريا اللذين تأهلا للمباراة النهائية 7 مرات.

4- ويحتل منتخبنا الوطني المرتبة الأولى في قائمة أكثر منتخبات القارة بلوغًا للمربع الذهبي، حيث تمكن منتخب الساجدين من الوصول لهذا الدور 15 مرة.

5- تمكن ” 8 ” لاعبين مصريين من التتويج بلقب هداف المسابقة وهم محمد دياب العطار عام 57 برصيد 5 أهداف، محمود الجوهري عام 59 برصيد 3 أهداف، عبد الفتاح بدوي عام 1962 برصيد 3 أهداف، حسن الشاذلي عام 63 عندما أحرز في شباك منافسيه 6 أهداف، طاهر أبو زيد عام 84 برصيد 4 أهداف، جمال عبد الحميد عام 88 برصيد هدفين بالتساوي مع كل من الكاميروني روجيه ميلا و الجزائري لخضر بلومي و الإيفواري عبد الله تراوري، ويعد حسام حسن هو سابع لاعب مصري يتوج باللقب وذلك عام 98 برصيد 7 أهداف، ومحمد ناجي جدو عام 2010 برصيد 5 أهداف.

6- يعد نجم الكرة المصرية الراحل حسن الشاذلي هو الهداف التاريخي لمنتخبنا الوطني في منافسات أمم إفريقيا برصيد 12 هدف يليه حسام حسن بـ 11 هدف، ثم يأتي أحمد حسن في المرتبة الثالثة في القائمة برصيد 8 أهداف، ثم يتساوى الثنائي علي أبو جريشة وطاهر أبو زيد في نفس الرصيد التهديفي حيث سجل كلًا منهما 7 أهداف، ويأتي خلفهما محمد أبو تريكة الذي تمكن من زيارة شباك المنافسين في ست مناسبات.

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