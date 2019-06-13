تعرف على أغنى 10 لاعبي كرة قدم لسنة 2019

كرة القدم من اقدم و أعرق الرياضات في العالم فقد بلغ عدد الرياضيين الذين يمارسون هذه اللعبة اكثر من 250 مليون شخص، كما ان الشهرة التي اكتسبتها هذه الرياضة مكنت عديد اللاعبين من تكوين ثروات فاحشة تتجاوز ملايين الدولارات وكان مصدر هذه الأموال شركات الإعلانات و الفرق الشهيرة و الاتحادات الرياضية.

وهذه قائمة أغنى 10 لاعبي كرة القدم في العالم لسنة 2019:

في المرتبة 10: إيدن هازارد

لاعب بلجيكي الأصل و محترف بدأ ممارسة كرة القدم في الرابعة من عمره وتجاوزت ثروته في سنة 2019 100 مليون دولار.

في المرتبة 9: بيليه

لاعب برازيلي الأصل و يعتبر أسطورة كرة القدم في امريكا الجنوبية و يملك رصيد عظيم من البطولات و التتويجات كما يعتبره المشجعين و المللحين من أفضل اللاعبين في العالم وتجاوزت ثروته في سنة 2019 100 مليون دولار.

في المرتبة 8: فرانشيسكو توتي

لاعب ايطالي الأصل و محترف، تم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية وحصل على لقب افضل لاعب كرة قدم ايطالي وتجاوزت ثروته في سنة 2019

101.6 مليون دولار.

في المرتبة 7: غاريث بيل

لاعب فريق الريال مدريد الإسباني يملك قدرة بدنية عالية، تجاوزت ثروته في سنة 2019

125 مليون دولار.

في المرتبة 6: واين روني

لاعب فريق مانشستر يونايتد و المنتخب الإنجليزي و قد تجاوزت ثروته في سنة 145 2019 مليون دولار.

في المرتبة 5: الكساندر باتو

لاعب محترف تجاوزت ثروته في سنة 2019 145مليون دولار.

في المرتبة 4: ديف ويلان

لاعب انجليزي محترف و قد تجاوزت ثروته في سنة 220 2019 مليون دولار.

في المرتبة 3: ليونيل ميسي

لاعب محترف مشهور جدا ومهاجم فريق برشلونة الإسباني والمنخب الأرجنتيني و تحصل على لقب أفضل لاعب في العالم و قد تجاوزت ثروته في سنة 400 2019 مليون دولار.

في المرتبة 2: ديفيد بيكام

لاعب انجليزي محترف اعتزل كرة القدم سنة 2013 و تحصل على لقب أعلى لاعب أجرا في العالم و قد تجاوزت ثروته في سنة 450 2019 مليون دولار.

في المرتبة 1: كريستيانو رونالدو

لاعب برتغالى كان السبب في حصول فريق الريال مدريد على عديد الألقاب العالمية وهو أغنى لاعب كرة قدم في العالم و قد تجاوزت ثروته في سنة

450 2019 مليون دولار.

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