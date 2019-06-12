تعديلات جديدة في قوانين كرة القدم

قامت الفيفا بتعديل تسع قوانين جديدة في كرة القدم نظرا للمشاكل التي حدثت في السنوات الماضية وفقا لصحيفة(AS) حيث قامت الفيفا بتعديلهم للحفاظ علي نظام كرة القدم ولم يظلم فريق في اللعبة.

نعرض لكم 9 تعديلات:

1_إسقاط الكرة:حيث إذا تم إيقاف الكرة داخل منطقة الجزاء سيكون الإسقاط لحارس المرمي فقط، ولو تم إيقاف الكرة خارج منطقة الجزاء سيكون الإسقاط للاعب واحد فقط وهو اخر لاعب لمس الكرة في المباراة قبل إيقافها.

2_الأخطاء:لن يسمح للاعبي الفريق بالوقوف مع لاعبي الخصم في الحائط عند الأخطاء بشكل واضح،وإذا وقف بجانبهم يعتبر خطأ معاكس.

عند وقوف لاعبي الفريق مع الخصم في حائط الصد في الأخطاء ليس له فائدة ويضيع الوقت بسبب الاحتكاك بين لاعبي الفريقين.

3_عقوبات الاحتفال بالهدف:يصدر الحكم العقوبة ضد أي لاعب قام باحتفال غير قانوني مثل خلع القميص عند تسجيل الأهداف.

4_ركلة المرمي:يسمح للاعب أن يستقبل الكرة من زميله الحارس حتي لو كان اللاعب بداخل منطقة الجزاء حتي يساعد علي سرعة اللعب.

5_قرعة الحكم:الفريق الفائز بالقرعة له الحق في اختيار لعب ركلة البداية أو المرمي التي يهاجم عليه.

6_التبديلات:عندما يتم تغيير اللاعب في المباراة يقوم بمغادرة الملعب من أقرب خط خروج حتي لم يتم إضاعة الوقت.

7_ضربات الجزاء:يحصل اللاعب المنفذ لضربة الجزاء علي علاج سريع من الجهاز الطبي قبل تنفيذ ركلة الجزاء،وغير مسموح لحارس المرمي لمس الشباك أو العارضة ويضع قدم واحدة علي خط المرمي عند تنفيذ ضربة الجزاء.

8_لمسة اليد:أي لمسة يد في المباراة تعتبر خطأ رسمي حتي لو كانت غير متعمدة.

9_الإنذارات:إذا قرر الحكم إشهار بطاقة صفراء أو حمراء لأي لاعب ولكن الفريق الأخر قام بصنع فرصة تسجيل هدف يتيح الحكم اللعب ويتم تأجيل البطاقة لنهاية الهجمة.

إذا قرر الحكم إشهار بطاقة حمراء كان يتم إيقاف المباراة.

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