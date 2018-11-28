تعادل مانشستر سيتي و ليون في بطولة دوري أبطال أوروبا

تحليل : خالد صلاح عبد الرحيم

تعادل مانشستر سيتي الإنجليزي مع ليون الفرنسي ، وتاهل المان سيتي إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا ، ومازال تأهل ليون معلقاً إلي الجولة الأخيرة أمام شاختار دونيتسك .

ليون يبدأ اللقاء برسم 3-4-3 ، في الحالة الهجومية يصعد رافاييل وميندي كأجنحة علي الأطراف ،ويدخل كورني كماهجم ثاني بجانب ديباي وفقير يتمركز في العمق صانع العاب ،وعوار وندومبيلي من يقوموا بالزيادة العددية علي المرمي وفي الخلف الثلاثي الدفاعي مارسيلو،دينايير،مارسال.

الاعتماد الأكبر لليون في الهجوم علي الأطراف وإرسال العرضيات داخل منطقة جزاء السيتي ،وعلي إرسال الكرات الطولية خلف دفاعات السيتي ، ليون يضغط مبكراً بالكرة في مناطق السيتي استطاع خلق الكثير من الفرص المؤكدة علي مرمي إيدرسون ولكن تبقي اللمسة الأخيرة الغير متقنة والرعونة والتفنن في ضياع الفرص من لاعبي ليون سبب في عدم إحراز الأهداف .

بدون الكرة ليون يطبق الضغط العالي من أمام مرمي السيتي ، وعندما تذهب الكرة للمناطق الدفاعية لليون والكرة بحوزة السيتي يتكتل لاعبي ليون أمام مرماهم برسم 5-3-2 ويطبق الضغط علي حامل الكرة بتنظيم دفاعي جيد يعتمد علي التغطية والترحيل السريع إذا قاموا لاعبي السيتي بالمرور أو الأختراق يظهر أكثر لاعب من ليون لقطع الكرة ، مشكلة ليون في الشوط الأول في التمرير الخاطئ وإستخدام المراوغات الفردية من لاعبيه بدل من تدوير اللعب ، بالأضافة للأنهاء السئ علي المرمي.

في المقابل السيتي برسم 3-2-4-1 ، الثلاثي الدفاعي ستونز ولابورتي وولكر ، ويدخل زينشينكو كارتكاز وهمي بجانب فرنانيدينو ، وفتح الملعب عرضياً من خلال ساني ومحرز ،ستيرلينج وسليفا أجنحة في أنصاف الخطوط وأمامهم أجويرو ،وفي الحالة الدفاعية للسيتي يتمركز الفريق في الخلف برسم 4-4-2

التحولات السريعة للسيتي خطيرة جداً نجح في خلق أكثر من فرصة من خلال تمريرات سليفا وإنطلاقات ساني وتحرك أجويرو في عمق المرمي ودخول محرز علي حافة منطقة الجزاء خلف وسط ليون نجح في خلق فرص للتصويب ولكن كل التصويبات ضعيفة وفي متناول الحارس ، ويعتمد أيضاً السيتي علي إرسال التمريرات البينية في المنطقة مابين ظهير ومدافع ليون لأجويرو ورحيم الذي يتحركون خلف دفاعات ليون .

الهجمات المنظمة للسيتي تفقد الفاعلية بسبب البطئ في التحضير والحذر بعض الشئ بوجود 5 لاعبين تحت الكرة في الحالة الهجومية،والمردود البدني الجيد والضغط القوي من لاعبي ليون فظهر السيتي بشكل باهت في الشوط الأول ،بالرغم من اللامركزية والحرية في التحرك بين الخماسي الهجومي للسيتي .

السيتي يطبق أسلوب الضغط الجماعي ” Group to Individual ” برسم 4-1-4-1 أجويرو يضغط من الأمام وبجانبه رحيم للضغط علي الثلاثي الدفاعي لليون ،وخلفه محرز يميناً وساني يساراً وديفيد سليفا وفرناندينيو يضغطون علي ثنائي الوسط عوار وندومبيلي ، لم ينجح السيتي في استخلاص الكرات من لاعب ليون ليتراجع السيتي للضغط من وسط ملعبة مما أعطي فرصة لفريق ليون للتقدم للأمام .

في الشوط الثاني الفريقين بنفس الأفكار التنوع في عملية الضغط ، السيتي أكبر نجاعة هجومية وليون يدافع ويعتمد علي المرتدات السريعة .

ليون يتخلي عن عميلة تحضير الهجمة من الخلف ويقوم بإرسال الكرات الطولية من حارس المرمي ، ليون يجد صعوبة في الخروج بالكرة من الوسط للأمام بسبب المساندة المتأخرة والتمرير الخاطئ والتحرك البطئ علي المرمي ، وعندما تكتمل الهجمة بالمساندة والتحرك السريع ليون يكون أخطر علي المرمي .

يدخل ديلف مكان ساني ليتحول شكل السيتي إلي 4-2-3-1، ديلف يدخل في خانة الارتكاز بجانب فيرناندينيو ويتقدم زينشينكو للمساندة الهجومية علي الطرف الأيسر ، ثم يدخل فودين مكان أجويرو في الدقائق الأخيرة من اللقاء .

يدخل من ليون تيتي بيرتراند تراوري ومارتن تيريه بدلاً من رافاييل نبيل فقير و كورني بالترتيب .

نجح فريق ليون في احراز هدفين من خلال كورني، الهدف الأول من خلال تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء ، والهدف الثاني من خلال تمريرة بينية وتحرك كورني في عمق المرمي ليجد نفسه أمام الحارس ويضعها في الشباك محرزاً الهدف الثاني .

السيتي يجد ضالته في الضربات الثابتة نجح في وضع هدفين من خلال الضربات الرأسية الهدف الأول بواسطة لابورتي والهدف الثاني من أجويرو ، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين.

Source: نجوم مصرية