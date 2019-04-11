تصنيف المنتخبات الإفريقية المشاركة في “كان 2019” بمصر

ساعات قبل إجراء قرعة كأس إفريقيا بالقاهرة، اليوم الجمعة 12 أبريل 2019، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تصنيف المنتخبات الأربعة والعشرين المشاركة في كأس إفريقيا للأمم.

وبالرغم من أنّ اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كانت اقترحت ضمن تقسيمها وجود منتخبي غانا وكوت ديفوار في المستوى الأول، لكن ذلك لم يتمّ ذلكـ حيث تم تعيين الفريقين الأخيرين في المستوى الثاني.

وبالتالي يكون التقسيم الأخير للمنتخبات الإفريقي المترشحة إلى نهائيات كأس إفريقيا 2019 بمصر.

تصنيف المنتخبات المشاركة

المستوى الأول: مصر ، الكاميرون، نيجيريا، السنغال، تونس، المغرب

المستوى الثاني: الكونغو الديمقراطية، غانا، مالي، كوت ديفوار، غينيا، والجزائر

المستوى الثالث: جنوب إفريقيا، أوغندا، بنين، موريتانيا، مدغشقر، وكينيا

المستوى الرابع: زيمبابوي، ناميبيا، غينيا بيساو، أنجولا ، تنزانيا، وبوراندي

لأول مرة مشاركة 24 منتخبًا

لأول مرة تشهد نهائيات كأس إفريقيا للأمم مشاركة 24 منتخبًا، أبرزها صاحب الأرض والجمهور، المنتخب المصري، الذي سيستغل عاملي الأرض والجمهور للصعود على منصة التتويج، والفوز بكأس إفريقيا 2019، خاصة وأنّ زملاء محمد صلاح خسروا المباراة النهائية في نسخة 2017، ضد منتخب الكامرون، بهدفين لهدف واحد.

ولأول مرة، تنظم كأس إفريقيا للأمم في فيصل الصيف، في الفترة الممتدة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، فبعد أن كانت النسخة الحالية في الكامرون، اتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قراره بتحويلها إلى مصر، للمرة الخامسة في تاريخها، بسبب عدم قدرتها على احترام الشروط المطلوبةـ ومن أهمها عدم جاهزية الملاعب، وغيرها من بنية أساسية، كالملاعب، والفنادق.

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