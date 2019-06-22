تصريحات نبيل معلول عن المنتخب المصري

نبيل معلول يتحدث عن منتخب مصر،ولد نبيل معلول في دولة تونس عام 1962،كان لاعب قدم سابق وحاليا مدرب لنادي الرحيل،عمره 56 عام وكان يلعب في مركز الوسط مع فريقه ومنتخب تونس سابقا،بدأ نبيل معلول التدريب مع فريق صغير في تونس عام 2002 وبعدها قام بتدريب منتخب تونس.

صرح نبيل معلول عن قائمة المنتخب المصري المشاركة في بطولة أمم أفريقيا حيث أضاف ملحوظة على قائمة المنتخب التى اختارها مدرب المنتخب خافيير أجيري وتحدث عن عدم وجود رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومحمود كهربا لاعب نادي النادي في قائمة المنتخب ومدح الاثنين وقال أنهم يمتلكون مهارات فنية عالية في الهجوم،ولديهم القدرة على صنع الفارق مع المنتخب المصري في المباراة،ويستطيع الاثنين تحويل الخسارة الى مكسب وأي منتخب يتمني وجودهم.

تحدث نبيل معلول عن غياب أحمد فتحي جناح النادي الأهلي عن قائمة المنتخب المصري قائلا اندهشت من غياب اللاعب عن القائمة ويعد من أفضل اللاعبين في الدوري المصري وليده العديد من الانجازات والتاريخ مع منتخب مصر،ومن المفترض أن المنتخبات لابد من الاعتماد على اللاعبين الذين يمتلكون الخبرة والمهارة والقوة الدفاعية والجهومية كأحمد فتحي،حيث حصل أحمد فتحي على العديد من البطولات العالمية وشارك مع المنتخب في بطولات قارية وعالمية ويمتلك خبرة عالية ولديه القدرة على تقديم الكثير في المباراة.

صرح نبيل معلول عن المنتخب المرشح للتتويج ببطولة أمم أفريقيا حيث قال أن منتخب مصر هو الأقرب للحصول على البطولة لوجود البطولة على أرضهم وأمتلاكه للعديد من اللاعبين الكبار أهمهم عبدالله السعيد وتريزيجيه ومحمد صلاح خاصة أن هؤلاء اللاعبين يلعبون باستمرار مع الفريق ويشاركون في أكبر البطولات ولديهم خبرة عالية،ولديهم القدرة على صناعة الفارق مع منتخب مصر،ويليه منتخب السنغال الذي يضم ساديو ماني المحترف بصفوف ليفربول الذي يشارك معهم بصفة مستمرة ويمتلك المهاراة الفنية والخبرة والقوة الجسمانية.

أضاف نبيل معلول قال أنا أمتلك 3 عروض للتدريب منهم عرضان من مصر ولكن لم اذكر أي اسم من الناديين،اكمل وقال أدرس الموقف بشكل جيد ثم اختار الفريق المناسب الذي يستطيع تطبيق فكري.

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