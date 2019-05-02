تشيلسي ضد أينتراخت فرانكفورت..موعد وتوقيت المباراة والقنوات الناقلة لها

يسافر تشيلسي إلى اينتراخت فرانكفورت في مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي من دوري أوروبا ليلة الخميس.

في الدور ربع النهائي ، تغلب تشيلسي على سلافيا براغ 5-3 في مجموع المباراتين ، بينما تغلب فرانكفورت على بنفيكا البرتغال بفضل الأهداف التي سجلها خارج أرضه في تعادل مذهل 4-4.

يحتل كل من تشيلسي وفرانكفورت المركز الرابع في الدوري لكل منهما ، لكن نادي لندن لديه ثلاثة انتصارات في آخر ست مباريات ، وفاز الفريق الألماني في مباراتين فقط من آخر ست مباريات.

وبالتالي قد يمثل رفع كأس الدوري الأوروبي فرصة جيدة لمن يريدون مقعدا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل.

تبدأ مباراة اينتراخت فرانكفورت ضد تشيلسي الساعة 8 مساءً (بتوقيت جرينتش)، الثامنة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

سيتم عرض المباراة مباشرة على BT Sport 3 ،في المنطقة الأوروبية، فيما ستنقل بي ان سبورت 2 المباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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التشكيلة المتوقعة لتشيلسي ضد اينتراخت:

فرانكفورت: تراب ؛ إبراهيم، حاصبي، هنترجر؛ دا كوستا ، فرنانديز ، رودي ، كوستيك ، جاسينوفيتش ؛ باسينسيا ، يوفيتش

تشيلسي: كيبا اثبلكويتا ، لويز ، كريستنسن ، ايمرسون ؛ جورجينيو ، كانتي ، باركلي ؛ بيدرو ، جيرود ، هازارد

سيكون صراع مساء الخميس أول مرة يلعب فيها الناديان بعضهما البعض في منافسة رسمية.

سيكون فريق أدي هوتر بدون أنتي ريبيك ، في حين أن تشيلسي لديه غائبين هم كالوم هدسون أودوي – الذي ستبعده الإصابة حتى نهاية الموسم – وويليان.

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