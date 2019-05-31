تشلسي يكتسح أرسنال بدون مشاركة النني في نهائي بطولة الدوري الأوروبي

بداية المباراة بين أرسنال وتشلسي الإنجليزيين في نهائي الدوري الاوربي في الملعب الأولمبي في باكو بأذربيجان.

سيقابل الفائز من نهائي الدوري الأوروبي الفائز من دوري أبطال أوروبا في كأس السوبر الأوروبي 2019.

بدأ الشوط الاول بين الفريقين بتفوق تشلسي في اول 10 دقايق عن طريق ايدين هازارد،ولكن عاد أرسنال واستحوذ علي الكرة في أغلب الوقت من المباراة وشن اكثر من هجمة خطيرة علي تشلسي وكان آخرها تسديدة في العارضة،وعاد تشلسي بهجمة خطيرة علي مرمي ارسنال عن طريق جيرو بتسديدة قوية علي حارس أرسنال ولكن تعامل معها الحارس بكل هدوء واخرجها ركلة ركنية.

أصر فريق أرسنال علي أحراز الهدف الاول ولكن خبرة فريق تشلسي منعتهم من أحراز اي هدف.

انتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بين أرسنال وتشلسي.

بدأ الشوط الثاني بين الفريقين بتمرير سريع واشتعال المبارة،إحراز تشلسي الهدف الاول عن طريق جيرو في الدقيقة 48 في مرمي ارسنال.

اشتعلت المبارة بعد الهدف الاول ولم يستسلم أرسنال وهاجم أكثر من هجمة على تشلسي،قام تشلسي بهجمة مرتدة إحراز الهدف الثاني عن طريق بدرو رودريجز بعد تمريرة من ايدين هازارد في الدقيقة 60،إحراز الهدف الثالث لتشلسي من ضربة جزاء عن طريق ايدين هازارد في الدقيقة 65 بعد حصول جيرو على ضربة جزاء سددها هازارد.

عاد فريق أرسنال وإحراز الهدف الاول عن طريق ايوبي في الدقيقة 68،ولكن لم يهدأ فريق تشلسي وإحراز الهدف الرابع عن طريق ايدين هازارد في الدقيقة 71 وبعدها استحوذ تشلسي علي الكرة وسدد هازارد تسديدة قوية ولكن أخرجها بيترتشيك حارس أرسنال.

هدوء المبارة بعد الهدف الرابع ولكن تشلسي مستحوذ علي الكرة ومن وقت لآخر يسدد لاعبي تشلسي علي حارس أرسنال ولكن تالق بيترتشيك وأخرج العديد من الكرات المسددة من لاعبي تشلسي.

أهدر فريق أرسنال العديد من الاهداف المحققة والهجمات الخطيرة،ولكن ظل فريق تشلسي متماسك بقوة مع استحواذأرسنال على الكرة ولكن لم يستغل الهجمات الخطيرة.

الشوط الثاني كان امتع وأسرع من الشوط الاول وتم أحراز الاهداف كاملة في الشوط الثاني للفريقين.

انتهت المباراة بفوز تشلسي على أرسنال بنتيجة 4_1 والفوز ببطولة اليوروبا ليج لعام 2019.

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