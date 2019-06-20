تشكيل منتخب مصر 2018 أمام زمبابوي المتوقع في كأس الأمم الأفريقية

يسعى المدير الفني لمنتخب الفراعنة بالجولة الاولي أمام منتخب زمبابوي بالخروج من هذه المباراة الاولي للمنتخب، بالفوز على نظيره في المباراة التي تعتبر هامة لدي الفراعنة، والتي ستقام على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، من خلال هذا المقال سوف نرصد لحضراتكم تشكيل منتخب مصر المتوقعة، أمام المنتخب زيمبابوي، والتي سوف تنطلق في تمام الساعة 20:00 مساءً بتوقيت جر ينتش .

مباراة مصر أمام زيمبابوي، سوف تبدء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة مساءً، ومن المحتمل مشاركة النجم المصري محمد صلاح في هذه المباراة الهامة والتي سوف يحضرها الملايين من محبي المنتخب الوطني، حيث سوف يستعين خافيير أجيري بصلاح من اجل الخروج من هذا اللقاء المرتقب، سوف نرفق لحضراتكم تشكيل مصر المتوقع أمام زيمبابوي بالأسفل .

تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

حراسة المرمي : محمد الشناوى .

خط الوسط : محمد النني وطارق حامد ، محمود حسن تريزيجيه ،عمرو ورده ،عبد الله السعيد .

خط الدفاع : عمر جابر و محمود علاء وعلي غزال وأحمد المحمدي .

خط الهجوم : محمد صلاح ومروان محسن.

هذه هي التشكيلة منتخب مصر أمام المنتخب زيمبابوي، حيث من المتوقع بان يستقر المدرب خافيير أجيري المكسيكي، على هذا التشكيل لمواجهة المنتخب زمبابوي، حيث سوف يستعين الخواجة باللاعب محمد صلاح، من اجل الخروج من المباراة الافتتاحية والحصول علي الثلاثة نقاط من اجل التقدم في جدول الترتيب الفرق ، حيث تتمني ادراة موقعنا للمنتخب الوطني الفوز بهذا اللقاء الهام .

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة

ياتيكم موعد مباراة مصر وزيمبابوي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وبتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة 11:00 مساءً، حيث نتمنى لكم مشاهدة ممتعة للقاء المرتقب بين المنتخبي الوطني والزمبابوي علما بان اللقاء الرتقب سوف بذاع على قناة بي أن سبورت beIN SPORTS HD الاولي والثانية والفرنسية الاولي ، كما هناك العديد من القنوات الأخري مثل قناة time sport tv و قناة ارينا سبورت arena sport وغيرها من القنوات الرياضية المفتوحة المشفرة .

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