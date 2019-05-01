تشكيل ليفربول أمام برشلونة فى مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يستعد نادى ليفربول لخوض مباراته الهامة والمرتقبة الليلة امام منافسه القوى برشلونة ضمن مباريات نصف نهائي دوري ابطال اوروبا وذلك على ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة الاسبانية ،ويدخل ليفربول اللقاء بنشوة الانتصار بخماسية في المباراة السابقة في الدوري الإنجليزي على هدرسفيلد .

موعد مباراة ليفربول وبرشلونة

وتقام المباراة الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قنوات بي ان سبورت.

التاريخ ينتصر لليفربول فى المواجهات السابقة

وقد التقى الفريقين 8 مرات من قبل حقق ليفربول الفوز في 3 مباريات وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين.

بينما حقق برشلونة الفوز في مباراتين فقط وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.

كلوب يعتمد على القوة الهجومية لهز شباك برشلونة

يعتمد يورجن كلوب مدرب ليفربول على القوى الهجومية الكاسحة التي يمتلكها بدء من ساديو مانى وربيرتو فيرمينيو ومحمد صلاح.

وسوف يصبح فيرجل فان ديك هو خط الدفاع الحصين امام انطلاق وتمريرات ليونيل ميسي الساحرة بجانب فيليبى كوتينيو لاعب ليفربول السابق وبرشلونة الحالي.

ويذكر ان ليفربول صعد الى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا بعد الفوز على فريق بورتو البرتغالي بنتيجة 6-1 في مجموع المباراتين ،وقبلها الفوز على بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-0 .

تشكيل ليفربول امام برشلونة في نصف نهائي دورى الأبطال

حراسة المرمى : اليسون

خط الدفاع: ترينت ارنولد،جويل ماتيب،فيرجيل فان ديك،اندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون،جورجينيو فينالدوم،نابى كيتا.

خط الهجوم:محمد صلاح،روبيرتو فيرمنيو،ساديو مانى.

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