تشكيل الزمالك والأهلى المتوقع فى مباراة القمة اليوم والقنوات الناقلة للقاء

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة بعد ساعات قليلة إلى ملعب الجيش ببرج العرب عندما يستضيف نادى الزمالك الغريم اللدود له نادى الأهلي في مباراة القمة المصرية رقم 117 في بطولة الدوري ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة 17، في مباراة تحديد المتصدر لبطولة الدوري المصري للموسم الحالي 2018/2019

تشكيل الاهلى المتوقع أمام الزمالك

الأهلي الذي نجح منذ أيام في الصعود إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا يدخل اللقاء بنفس معاناته طوال الموسم بسبب الغيابات التي تضرب الفريق، حيث يغيب عنه مجموعة من اللاعبين الهامين أبرزهم شريف إكرامي ووليد سليمان وهشام محمد للإصابة بجانب إيقاف كريم نيدفيد لتراكم البطاقات الصفراء مما يضع ضغط شديد على المدرب الاورجويانى لاسارتى في تشكيل اليوم ولكن ربما يكون التشكيل الأقرب هو التشكيل الذي لعب به الأهلي أخر لقائتة أمام شبيبة الساورة في دوري الأبطال ويتكون من:

الحارس: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – سعد سمير – محمد هاني

الوسط: جونيور أجايي – عمرو السولية – ناصر ماهر – حسام عاشور – رمضان صبحي

الهجوم: مروان محسن

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في مباراة القمة

بينما يدخل الزمالك كامل العدد بعد ضم محمود كهربا إلى قائمة الفريق ومحمود علاء بعد تعافيه من إصابته بالوجه خلال لقاء المنتخب أمام النيجر، حيث يسعى المدير الفني للزمالك جروس الى الفوز اليوم والابتعاد بالصدارة عن الأهلي وتعويض الإخفاف والتعادل في المباراة الأخيرة محليا أمام المقاولون العرب ومن المتوقع أن يدخل الزمالك اللقاء بالتشكيل الأتي :

الحارس: محمود جنش

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي – حمدي النقاز

الوسط: محمود كهربا – ساسي – يوسف إبراهيم – طارق حامد – أحمد سيد (زيزو)

الهجوم: بوطيب

سخونة اللقاء تأتى من موقع الفريقين في جدول الترتيب للدوري المصري، حيث يدخل الفارس الأبيض اللقاء متصدرا برصيد 53 نقطة مع ملاحقة كبيرة من الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 51 نقطة في مباراة من يفوز بها ينفرد بالصدارة، مما يعنى أن كلا الفرقين لن يفرطا بكل سهولة في نقاط المباراة الثلاثة.

معلومات حول مباراة القمة بين الأهلي والزمالك