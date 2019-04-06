تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا توقيت اللقاء والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عشاق كرة القدم العربية والأفريقية خلال الساعات القادمة للقاء القادم والهام خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا والذى يشارك فيها المارد الاحمر النادى الاهلى ، حيث استطاع اقتناص بطاقة التأهل إلى مباريات الربع نهائي، ويأمل النادى الاهلى من خلال اللاعبين والمدير الفنى الحالى مارتن لاسارتي الى الحفاظ على تقدم الفريق وتحقيق فوز خلال اللقاءات القادمة والتتويج بلقب البطولة، وعلى المستوى المحلي أيضا المنافسة الشرسة على لقب الدوري المصري

وخلال مسيرة النادى الاهلى الافريقية حيث يواجه المارد الاحمر فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، فريق صن داونز الجنوب أفريقي فى مواجهة من العيار الثقيل وخصوصا” تقام المباراة خارج ارضه ، ويسعى فى خروج اللقاء بنتيجة ايجابية له أو بقلة خسارة تعديل فى مباراة الاياب على ارضه ووسط جمهوره.

ويسعى المدير الفنى للنادى الاهلى لاسارتي بإجراء عمليات التدوير بمشاركة عدد كبير من اللاعبين للاستفادة من الخبرات وأيضا لتفادي الإرهاق الذي يصيب اللاعبين بسبب ضغط المباريات وايضا حدوث انسجام بين اللاعبين، وخلال القاء القادم يسعى لاسارتي بالدفع بالتشكل المتوقع التالى والذى يبدأ به اللقاء

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – سعد سمير – محمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور “كريم نيدفيد” – عمرو السولية.

ثلاثي خلف المهاجم: رمضان صبحي – ناصر ماهر – جونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

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