تشكيلة النادي “الأهلي” أمام نادي “بتروجيت” تشهد عودة “وليد أزارو”

فى مواجهة مهمة للنادي “الأهلي” فى محاولة لتصحيح الأوضاع، يدخل النادي “الاهلي” مباراة اليوم بقوة وحافز معنوي كبير من أجل الثلاث نقاط، بعد هبوط كارثي للمستوي، جعل الفريق يخرج من بطولة دوري الأبطال الإفريقية أمام نادي “الترجي الرياضي التونسي”، والخروج من بطولة “كأس زايد للأندية الأبطال”، والخسارة أمام نادي “الإتحاد السكندري” فى الدوري المصري، والخسارة الأخيرة أمام نادي “المقاولون”، ويعيش النادي أسوء فترات قلة الثقة بعد هذه النتائج والمستويات الغير طيبة.

ويدخل النادي “الأحمر” اليوم مواجهة امام نادي “بتروجيت” المؤجلة من السبوع التاسع من “الدوري المصري”، على ملغب “ستاد السويس” ملعب فريق “بتروجيت”، وقد أعلن الكابتن محمد يوسف تشكيلة الفريق التي كانت كالتالي::-

حارس المرمي “شريف إكرامي”.

خط الدفاع “أيمن أشرف، أحمد علاء، سعد سمير، كريم نيدفيد”.

خط الوسط “حسام عاشور، هشام محمد، أحمد الشيخ، ناصر ماهر، وليد سليمان”.

خط الهجوم “وليد أزارو”.

هذا وقد شهدت القائمة عودة “وليد أزارو” بعد غيابه عن قائمة الفريق المباراة الماضية أمام نادي “المقاولون”، كما شهدت دخول اللأعب “أحمد علاء”، خلفاً للأعب “ساليف كوليبالي”.

ويتمنى الكابتن “محمد يوسف” المدير الفني المؤقت للنادي “الأهلي” تجاوز هذه الكبوة التي عصفت بالفريق علي المستوى الفني وعلى مستوي الإصابات، وأن يثبت اللأعبون مقدرتهم على حمل فانلة النادي “الأهلي”، ومحاولة التقدم فى سلم ترتيب جدول الدوري الممتاز، الذي يقبع النادي فى آخره، علما بان هناك مباريات مؤجلة كفيلة أن تجعل النادي ينافس على الدوري بشكل قوي.