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تركي آل شيخ: البطولة العربية 2020 ستحمل اسم ملك المغرب محمد السادس

كتب محمد رجب آخر تحديث

أكد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل شيخ، هذا المساء، أنّ النسخة الثانية من البطولة العربية ستحمل اسم جلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب.

 

تركي آل شيخ: البطولة العربية 2020 ستحمل اسم ملك المغرب محمد السادس
الملك محمد السادس وتركي آل الشيخ

 

وغرّد تركي آل شيخ، مساء اليوم، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهو يقف جنبًا إلى جنب، مع الملك محمد السادس، مدوّنًا “أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بأن تكون النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل مسمّى غاليًا على كل العرب، وهو جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الذي تكرّم علينا بالموافقة …  2020 النهائي في الرباط الغالية، حفظه الله”.

تركي آل شيخ: البطولة العربية 2020 ستحمل اسم ملك المغرب محمد السادس
تغريدة تركي آل شيخ

 

وأضاف المستشار بالديوان الملكي السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، و رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل شيخ، في تدوينة ثانية “من أرض المغرب الحبيب بلدي الثاني الذي سعدت بزيارته ولمست حفاوة الترحيب والكرم غير المستغرب من أهلي المغرب”.

تركي آل شيخ: البطولة العربية 2020 ستحمل اسم ملك المغرب محمد السادس
مع الملك محمد السادس

الدور النهائي في الرباط

وأكد تركي آل شيخ أنّ الدور النهائي  لنسحة البطولة العربية 2020 سيدور في العاصمة المغربية الرباط.

وفاز الترجي الرياضي التونسي بالنسخة الأولى للبطولة العربية، التي استضافتها مصر، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب الفيصلي الأردني.

 

أما في الدورة الثانية، والتي ستجمع في الدور النهائي، كلًا من النجم الساحلي التونسي، والهلال السعودي، يوم الخميس القادم، بملعب العين، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

تركي آل شيخ: البطولة العربية 2020 ستحمل اسم ملك المغرب محمد السادس
النجم الساحلي التونسي

 

وكان النجم الساحلي التونسي ترشح على حساب نادي المريخ السوداني، حيث فاز عليه ذهابًا في سوسة بهدف نظيف، بينما انتهت مباراة الإياب في الخرطوم بالتعادل السلبي.

 

أما الهلال السعودي فقد ترشح على حساب الأهلي السعودي، بركلات الترجيح بعد الفوز بهدف واحد دون مقابل، لكل واحد منهما، في كل مباراة، بين الذهاب والإياب.

تركي آل شيخ: البطولة العربية 2020 ستحمل اسم ملك المغرب محمد السادس
نادي الهلال السعودي

 

ورصد منظمو البطولة العربية في نسختها الثانية مبالغ هامة للفائز قيمتها 6 مليون دولار، بينما يتحصل صاحب المركز الثاني على جائزة قيمتها 2.5 مليون دولار.

 

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عن الكاتب

محمد رجب

صحافي وتربوي، له تجربة طويلة في الكتابة الصحفية، عمل بعديد الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية في لندن وكندا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة.

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