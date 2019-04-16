تركي آل شيخ: البطولة العربية 2020 ستحمل اسم ملك المغرب محمد السادس

أكد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل شيخ، هذا المساء، أنّ النسخة الثانية من البطولة العربية ستحمل اسم جلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب.

وغرّد تركي آل شيخ، مساء اليوم، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهو يقف جنبًا إلى جنب، مع الملك محمد السادس، مدوّنًا “أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بأن تكون النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل مسمّى غاليًا على كل العرب، وهو جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، الذي تكرّم علينا بالموافقة … 2020 النهائي في الرباط الغالية، حفظه الله”.

وأضاف المستشار بالديوان الملكي السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، و رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل شيخ، في تدوينة ثانية “من أرض المغرب الحبيب بلدي الثاني الذي سعدت بزيارته ولمست حفاوة الترحيب والكرم غير المستغرب من أهلي المغرب”.

الدور النهائي في الرباط

وأكد تركي آل شيخ أنّ الدور النهائي لنسحة البطولة العربية 2020 سيدور في العاصمة المغربية الرباط.

وفاز الترجي الرياضي التونسي بالنسخة الأولى للبطولة العربية، التي استضافتها مصر، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على حساب الفيصلي الأردني.

أما في الدورة الثانية، والتي ستجمع في الدور النهائي، كلًا من النجم الساحلي التونسي، والهلال السعودي، يوم الخميس القادم، بملعب العين، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وكان النجم الساحلي التونسي ترشح على حساب نادي المريخ السوداني، حيث فاز عليه ذهابًا في سوسة بهدف نظيف، بينما انتهت مباراة الإياب في الخرطوم بالتعادل السلبي.

أما الهلال السعودي فقد ترشح على حساب الأهلي السعودي، بركلات الترجيح بعد الفوز بهدف واحد دون مقابل، لكل واحد منهما، في كل مباراة، بين الذهاب والإياب.

ورصد منظمو البطولة العربية في نسختها الثانية مبالغ هامة للفائز قيمتها 6 مليون دولار، بينما يتحصل صاحب المركز الثاني على جائزة قيمتها 2.5 مليون دولار.

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