تردد قنوات KSA SPORTS الرياضية السعودية الناقلة لمباريات الدورى السعودى

تردد قنوات KSA SPORTS من أكثر الترددات التي يزداد عليها البحث يومياَ، من جماهير كرة القدم في السعودية، وفى الوطن العربي بشكل عام، وذلك لأنها القناة التي تمتلك حقوق بث أقوى الدوريات العربية، وهو الدوري السعودي للمحترفين، والذي يتميز بوجود عدد كبير من المحترفين، من أكثر من أربعين دولة على مستوى العالم، كما يضم أعظم المدربين العالميين، وتنقل القنوات السعودية، أحداث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والكأس، وكأس السوبر، وجميع مباريات المنتخب السعودي الودية، وبطولات المصارعة.

أبرز المحللين والمعلقين الرياضيين فى قنوات KSA sports

من أبرز النجوم الذين يعملون في القناة هم خليل الفهد، وفهد المساعد وعمر المقري، وهم الثلاثي الذين يقومون بتقديم الاستوديو التحليلي، ويستضيف من خلاله، عدد من أبرز النجوم في السعودية، والوطن العربي، منهم يوسف الثنيان وفؤاد أنور ومحمد نور، والتونسي خالد بدرة وتركي السلطان والليبي طارق التايب،وسلطان البرقان وموسى المحياني، وعبد الله الواكد،. أما عن أبرز المعلقين العاملين في القناة فهم الإماراتي علي سعيد الكعبي وعبد الله الحربي،و، وعامر عبد الله، وجعفر الصليح.

تردد قنوات الرياضية السعودية KSA sports على النايل سات وعرب سات

ننشر لكم جميع ترددات قنوات KSA SPORTS الرياضية على النايل سات، والعرب سات

قنوات الرياضية السعودية KSA SPORTS و تردد قناة دوري بلس dawri plus الناقلة لمباريات الدورى السعودى

أولا ترددات قنوات KSA SPORTS الرياضية على النايل سات

التردد التقنية الاستقطاب معامل الترميز 12248 HD عمودى 27500 12149 SD أفقى 27500

ثانيا ترددات قنوات KSA SPORTS الرياضية على العربسات

التردد التقنية الاستقطاب معامل الترميز 12149 HD أفقي 27500 12015 SD عمودي 27500

وسوف نعرض لكم أي تغييرات في الترددات.

مباريات الأسبوع الثاني من الدوري السعودي سوف تُستأنف يوم الخميس 13 سبتمبر بعدد من المباريات منها الفتح والوحدة و أيضا مباراة الباطن والاتفاق، ومباراة الحزم والتعاون. وسنتابع معكم جميع المباريات.

جدول الدوري السعودي بعد التعديل

قام الحساب الرسمي لموقع مجتمعنا على تويتر بنشر خبر يؤكد أنه قد تم الاتفاق على تأسيس قناة رياضية مع شركة صلة الرياضية ستكون متخصصة بالدوري السعودي والكرة السعودية. وسنتابع معكم مباريات الأسبوع الثاني من الدوري السعودي الذي سيقام يوم الخميس 13 سبتمبر.

الحارس الدولي محمد عواد، المحترف في نادى الوحدة السعودي، صرح أن دوري محمد بن سلمان للمحترفي، أقوى من الدوري المصري

مباراة النصر والفيصلي و مباراة الفيحاء والشباب يوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 .

مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي سوف تقام غدا الخميس 13 سبتمبر

مباراة الباطن والاتفاق في تمام الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة.

مباراة الفتح والوحدة في تمام الساعة 18:30

مباراة الحزم والتعاون الساعة 18:50

مباراة الباطن و الاتفاق انتهت 3/2 لصالح الاتفاق

مباراة النصر والفيصل انتهت 2/1 لصالح النصر

انتهت مباراة الشباب والفيحاء بفوز الشباب 1/3

وحاليا انتهى الشوط الأول من لقاء الأهلي مع احد بفوز الأهلي 1/0

د 58 الأهلي متقدم 1/0

د 70 النتيجة 1/0 للأهلي

اليوم السبت 15 سبتمبر سوف تُستكمل مباريات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

حيث تقام مباراة الرائد الهلال في تمام الساعة الخامسة وخمسون دقيقة

مباراة الهلال والرائد انتهت بفوز الهلال 3/1

مباراة الشباب والفتح يوم الخميس 20 سبتمبر الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

مباراة الاتحاد والتعاون يوم الخميس 20 سبتمبر الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة

مباراة الاتحاد والتعاون في تمام الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة

مباراة الوحدة والرائد السبت 22 سبتمبر سوف تقام في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الإمارات.

اليوم السبت 29 سبتمبر ستقام مباراة الأهلي والباطن في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

مباريات الأسبوع الخامس للدوري السعودي التي ستقام اليوم الجمعة 5 أكتوبر

موعد مباراة الأهلي والفيصلي اليوم الجمعة 5/10 فى الدورى السعودى والقنوات المفتوحة الناقلة للقاء

مباراة التعاون و الشباب

مباراة أحد والباطن

مباراة الهلال السعودي والزمالك المصري على كأس السيسى ستقام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة

مباراة الأرجنتين والعراق يوم الخميس 11 أكتوبر في إطار البطولة الرباعية الودية

جدول مباريات البطولة الرباعية الودية

المباراة في التاسعة بتوقيت السعودية

مباراة السعودية والبرازيل سوف تقام اليوم الجمعة 12 أكتوبر الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية ، السابعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت الأمارات وسلطنة عمان

سوف تستأنف مباريات الدوري السعودي للمحترفين، غدا الخميس 18 أكتوبر بلقاء هام بين القادسية والحزم، وموعد المباراة سوف يكون فى تمام السادسة والربع مساء بتوقيت السعودية.

بعد قليل سوف يبدأ اللقاء المرتقب في الدوري السعودي بين القادسية والحزم

مباراة الاتحاد واحد في تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية

كما أقيمت اليوم مباراة الباطن والنصر

اليوم السبت 20 أكتوبر 2018، سوف تقام مباراة الأهلي والاتفاق وسوف يكون توقيت المباراة في تمام الخامسة وخمسون دقيقة بتوقيت السعودية

تنطلق اليوم مباريات الدوري السعودي للمحترفين الأسبوع الثامن حيث تقام مباراة الفتح والحيفاء والباطن والحزم و الفيصلي والاتفاق

عروض Crown Jewel العالمي لنجوم المصارعة الحرة سيتم نقل على القنوات الرياضية السعودية مساء اليوم الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

مباراة النصر والأهلي في تمام السادسة الا خمس دقائق بتوقيت السعودية

مباراة الهلال والاتفاق اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر وهى مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة للدوري السعودي وستقام بعد أقل من ساعة

مباراة نادى النصر السعودي ومولودية الجزائر الساعة الثامنة بتوقيت السعودية

بعد قليل مباراة الباطن والفتح، والفيصلي والشباب.

مباراة الأهلي والقادسية في الجولة التاسعة من الدوري السعودي بعد قليل

مباراة الفيحاء والاتحاد تقاد اليوم السبت فى الدورى السعودى للمحترفين

مباراة السعودية و اليمن فى تمام السادس والنصف بتوقيت القاهرة.

مباراة السعودية و الأردن الودية سوف تنطلق غداَ الثلاثاء 20 نوفمبر فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية

مباراة الفتح و أحد فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع بتوقيت السعودية الخميس 22 نوفمبر

مباراة الوحدة والباطن بعد قليل

مباراة الفتح واحد انتهت بفوز فريق الفتح 4/0

سنشاهد بعد قليل على القنوات السعودى ودورى بلس مباراة الهلال والفيصلى

بعد ساعة سيلتقى الشباب والاهلى فى الدورى السعودى لكرة القدم